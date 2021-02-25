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選手列第一順位施打疫苗 台灣羽球一哥周天成暫時先觀望

2021/02/25 17:17

體育署今例行記者會宣布，出國參賽選手將列為施打疫苗第1類人員。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕首批武漢肺炎疫苗即將來台，台灣預計將可取得20萬劑牛津（AZ）疫苗，今體育署表示，已經取得指揮中心同意，未來參與亞奧運、單項賽事等即將出國的選手，會列在第1類施打疫苗人員，和醫護人員同一順位。

東京奧運即將在7月23日登場，近期台灣選手將陸續出國參戰爭取奧運門票，成為染疫的高風險族群，是否優先施打疫苗也成為大家關注焦點。

體育署競技運動組科長周德倫表示，由於選手得出國參賽有其特殊性，目前已取得指揮中心同意，包含奧運、亞運及單項賽事等，出國參賽的選手列在第1類施打的人員，和醫護人員同一順位。

至於選手的施打期程將視比賽日期來安排，目前正在規劃當中，周德倫說：「這部分得和教練和選手討論，以他們的比賽日程為主。」不過，周德倫強調，奧會雖然鼓勵選手施打疫苗，但不會強制，是否接種疫苗，全由選手和教練自行決定。

台灣羽球一哥周天成表示，自己會先研究看看疫苗施打的狀況及副作用才決定是否在賽前施打，「目前沒有規定選手參與奧運一定得施打疫苗，而施打疫苗後每個人可能出現的反應也不同，目前還是會先觀望一陣子看看，或是等政府的政策再決定。」

周天成。（記者陳志曲攝）

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