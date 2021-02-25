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羽球》隔離期間專心「練好練滿」周天成3度前進總統府

2021/02/25 14:07

臺灣羽球選手王子維（左起）、周天成、王齊麟與李洋出席臺灣羽球選手凱旋榮歸記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣羽球好手在上個月2場超級1000系列賽、年終賽創下4金、2銀、4銅佳績，選手們在返國隔離期滿後，今前往總統府接受總統蔡英文召見，羽協中午舉行「凱旋榮歸記者會」邀請周天成、王子維、李洋及王齊麟出席，分享在泰國賽收穫以及接下來賽事規劃。

台灣一哥周天成這次在泰國的3場賽事皆闖進4強，小天表示，由於台灣防疫相當成功，選手維持正常訓練，對於戰力幫助很大，「別的國家選手可能因為疫情，沒辦法訓練，在別人退步的情況下，我們還能維持狀態，真的要感謝台灣防疫團隊。」

雖然返國後得接受21天的隔離，但周天成表示，這段期間依然相當忙碌，「我們一樣早上訓練，也得自己洗衣服，不過沒和其他人接觸，反而更能專心在自己的訓練上。」

早上周天成前往總統府和總統蔡英文見面，蔡英文表示，之前他們已見過好幾次面。（圖片取自總統府）

早上周天成前往總統府和總統蔡英文見面，蔡英文表示，之前他們已見過好幾次面，也看過他的比賽，特別恭喜小天在去年全英賽拿下銀牌，這次年終賽闖進4強。小天表示，這是他第3次前往總統府，只是之前很多人一起去，只能待在一旁聽總統講話，但這次還可以跟總統對話，並致贈禮物，是很特別的經驗。

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