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網球》台將出國驚魂記 天災、停電、遭竊等狀況百出

2021/02/23 20:42

曾俊欣。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天有不測風雲，人有旦夕禍福。台灣網壇「夜市球王」曾俊欣日前從南非轉往塞爾維亞，卻因簽證溝通等問題，發生遭當地海關扣留不友善對待等憾事，所幸僅虛驚一場，而我國運動員征戰世界各地，除了沉重的賽事勝負壓力，出國驚魂記更是狀況百出。

盧彥勳。（資料照，法新社）

同樣職業網球選手的前「台灣一哥」盧彥勳，2003年遇到紐約大停電，當時住曼哈頓市中心的他，每天進出旅館都得爬樓梯多達21層樓，「鐵腿」滋味讓人畢生難忘；2011年美網大滿貫盧彥勳再度造訪大蘋果城，不但遇到當地難得一見的大地震，緊接著又有颶風艾琳來襲，還得趕赴法拉盛超市搶購泡麵和手電筒，以備不時之需，連串巧合令他迄今難忘，當年還曾自嘲：「簡直可以拍災難片了。」

簡毓謹（前），李勝木（後）。（資料照，記者廖振輝攝）

2010年8月底世界羽球錦標賽在法國巴黎進行，李勝木和簡毓瑾聯手的混雙打進4強，當時締造空前佳績，但李勝木賽前卻在飯店遭竊，身上1000多歐元（約3.5萬台幣）被偷到只剩下5塊，賽後只能自我安慰：「這算是否極泰來嗎？」

2016年里約奧運，我國許淑淨在舉重女子53公斤級奪金，但國家隊教練蔡溫義的手機，卻在選手村中莫名其妙丟了，各界都懷疑被打掃房間的巴西清潔人員偷走，因為男子舉重選手唐啟中放在房內的美元旅費，也跟著不翼而飛。　

2017年亞洲田徑錦標賽在印度布巴內什瓦爾進行，由於當地治安欠佳，大會明文規定，我國代表隊教練、選手及隊職員，比賽期間無法自由行動，甚至連外出購買生活補給品都不行，必須配合大會安排接駁車接送，才能確保人身安全。

唐啟中。（資料照，記者劉信德攝）

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