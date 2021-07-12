歐國盃》英格蘭PK大賽後三點全失 為何派替補、年輕球員扛？

19歲小將薩卡（左）罰丟最後一點。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕求冠若渴的英格蘭在歐國盃決賽僅用了2分鐘就攻破對手大門，但之後攻勢過於保守，加上PK大戰後三點竟然派上3個替補、且未滿23歲的選手，最後痛失金盃，讓現場超過6萬名地主球迷心碎。

索斯蓋特與薩卡。（路透）

雙方鏖戰超過120分鐘仍難分勝負，只能用PK大戰分高下，英格蘭前2點分別由隊長凱恩（Harry Kane）和馬奎爾（Harry Maguire）操刀，皆順利攻進，取得2：1領先。

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未料第三點開始，戰局風雲變色，義大利門將雖撲錯邊，但英格蘭23歲的拉許福特（Marcus Rashford）卻踢中門柱，接下來第4點、21歲桑喬（Jadon Sancho）和第5點、19歲薩卡（Bukayo Saka），都被義大利門將多納魯馬擋下。

英格蘭罰失點球的3名球員，全是下半場和延長賽才被換上來，主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）的調度也遭到質疑。

索斯蓋特回應，「這個結果由我來承擔。PK大賽5點的安排，是依據訓練中的表現而定，不能怪罪於任何球員，大家都非常想贏，也拚戰到最後一刻。」

隊長凱恩回應，「在PK大戰輸球很痛心，但仍是一場精采的比賽，義大利是可敬的對手；任何人都可能踢不進，我們都是生命共同體；希望年輕球員能把失敗轉成成長的養分，為明年的世界盃努力。」

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