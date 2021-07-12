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歐國盃》22歲門將PK神勇擋2球 義大利睽違53年高捧歐國盃冠軍

2021/07/12 07:29

義大利相隔53年奪下歐國盃冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭與義大利今天在歐洲國家盃冠軍戰交鋒，雙方120分鐘正規賽與延長賽後仍以1：1踢平，最後義大利經PK大戰勝出，繼1968年後，相隔53年再捧歐國盃金盃。年僅22歲的門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）在PK神勇擋下兩球，獲選本屆最有價值球員。

球員剪網留念。（歐新社）

這場終極決戰約有6.7萬湧入倫敦溫布利球場，除了英國威廉王子與王妃凱特親臨觀戰，「足球金童」貝克漢、一代名模凱特摩絲與好萊塢巨星湯姆克魯斯等名流也現身場邊。

上半場才進入到第2分鐘，「三獅軍團」英格蘭在「藍衫軍」義大利開角球後發動反快攻，後衛蕭（Luke Shaw）左路接獲隊友特里皮爾（Kieran Trippier）一記吊傳，球一落地反彈隨即左腳勁射，攻進他在國際賽的第一球，義大利措手不及，現場英國球迷陷入瘋狂狀態。

蕭在開賽1分57秒即破網，創下歐國盃決賽史上最快的入球，先前的紀錄是1964年西班牙中場佩雷達（Chus Pereda）在開賽5分17秒進球。

藍衫軍一直缺乏有效反擊，直到第35分鐘齊沙（Federico Chiesa）擺脫防守糾纏左腳起射，球只偏右側門柱1碼，浪費上半場最佳的反攻契機。

下半場義大利加強進攻，一次自由球和門前左側射門均功虧一簣，齊沙在62分鐘起腳，也被英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）擋下，但積極反攻的努力得到回報，後衛波努奇（Leonardo Bonucci）於第67分鐘在門前用左腳將彈柱球踢入，將比數扳平。34歲又71天的波努奇成為歐國盃冠軍戰史上最老的進球選手。

波努奇追平進球。（法新社）

儘管義大利在下半場表現較優，但在平手後無力再建功，90分鐘與30分鐘延長賽踢完兩隊1：1平分秋色，必須各派5人以PK大戰一決高下。

後踢的英格蘭前兩球都進網，但第3、4球分別中柱及被撲出，義大雖然第2、5球也被撲下，不過英格蘭第5球再度不進，義大利以3：2驚險獲勝，繼1968年之後再度封王。

在PK大賽神勇擋下2球的門將多納魯馬也拿下本屆MVP，他生涯5次PK大賽，含國家隊2次、職業隊AC米蘭3次從來沒輸過。值得一提的是，英格蘭罰失點球的3名球員全是下半場和延長賽才被換上來。

多納魯馬獲選MVP。（歐新社）

義大利球迷欣喜若狂。（法新社）

英格蘭12碼罰球遭撲救不敢置信。（法新社）

懊惱的英格蘭球迷。（美聯社）

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