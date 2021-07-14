大谷翔平「二刀流」對決國聯明星隊 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有全明星賽轉播，美聯將派出日籍好手大谷翔平掛帥對決國聯的薛哲（Max Scherzer）。美聯先發捕手為培瑞茲（Salvador Perez）、一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.​）、二壘手希米恩（Marcus Semien）、三壘手德弗斯（Rafael Devers）、游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）、外野手楚奧特（Mike Trout）、賈吉（Aaron Judge）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、指定打擊大谷翔平。

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國聯先發人選則是有捕手波西（Buster Posey）、一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、二壘手佛雷瑟（Adam Frazier）、三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）、游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、溫克（Jesse Winker）。究竟是美聯還是國聯能贏下勝利呢？敬請收看轉播嘍！

中職今天有一場比賽轉播，將由味全龍對決富邦悍將。味全龍和富邦悍將此役將上演「洋投對決」，味全龍點名伍鐸掛帥先發，悍將則是推出生涯首度在中職先發的優瑪登板迎戰。伍鐸本季戰績3勝1敗、防禦率4.19。喜愛中職的觀眾朋友不要錯過轉播哦！

日職今天有三場比賽轉播，由日本火腿對決歐力士、軟銀交手樂天、西武交鋒羅德。來自台灣的好手王柏融、吳念庭、宋家豪、張奕等人皆有望上場，喜愛日職的觀眾朋友記得收看轉播哦！

MLB

07：00 全明星賽 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18：30 味全龍＠富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMO綜合台

日職

12：00 日本火腿＠歐力士 ELEVEN SPORTS2

17：00 軟銀＠樂天 ELEVEN SPORTS1

16：45 西武＠羅德 ELEVEN SPORTS2

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