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MLB》洋基球迷丟球砸紅襪外野手 終生不得進大聯盟球場

2021/07/19 08:26

紅襪左外野手維杜戈被洋基球迷丟球砸中。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在昨日作客洋基的比賽中發生插曲，左外野手維杜戈（Alex Verdugo）遭洋基球迷丟球砸中背部，而今日當地媒體報導，該位球迷已遭洋基和大聯盟處終生不得進入大聯盟球場看球。

昨日一名洋基球迷丟球砸中紅襪外野手維杜戈，根據紐約媒體《NJ.com》報導，洋基和大聯盟已對這位球迷作出處分，終身禁止他進入洋基以及其他29座大聯盟球場。

洋基球團方面也發出聲明：「雖然洋基隊欣賞我們球迷在各種比賽中的精神和熱情，尤其是與紅襪（世仇）的比賽，但不會容忍魯莽、脫序以及危害球員、工作人員或其他球迷的危險行為。」

洋基球團的聲明繼續寫道：「這些行為在洋基球場絕對不能寬容，保護洋基球場每個人的安全，包括觀眾席上的觀眾、球場上的球員，是我們洋基每次打開球場大門時最首要的任務。」

這起事件發生在比賽6局下，當時下著大雨，該位洋基球迷突然丟球砸中維杜戈，而維杜戈也憤怒地朝外野看台上的球迷怒吼，後來紅襪總教練柯拉（Alex Cora）甚至把球隊帶離球場，並向裁判們抗議，比賽中斷幾分鐘後，紅襪再回到球場繼續比賽。

該名脫序的球迷雖然遭驅逐出場，不過根據《NJ.com》記者指出，紐約警察局發言人表示該位球迷被護送出球場後，並沒有被警察逮捕。

紅襪左外野手維杜戈。（資料照，今日美國）

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