MLB》大谷翔平苦吞3K 梅登被驅逐出場、天使遭運動家橫掃

大谷翔平單場苦吞3K。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕運動家先發投手卡普里耶利安(James Kaprielian)今日繳6局無失分好投,率領運動家以6:0完封天使,在明星賽後的第二個系列賽取得橫掃,天使隊的大谷翔平今日先發僅選到1次保送,苦吞3K。

卡普耶利安在本季是運動家隊輪值的最大驚奇,這位27歲菜鳥,在明星賽前就投出穩定的好表現,明星賽後首場先發,他全場6局只被打5支安打,投出7次三振,2次保送沒有失分,與隊友合力9局完封天使,他也收下本季第5勝。本季卡普耶利安12場先發,有9場的失分在2分以下,表現相當穩定。

卡普耶利安好投奪勝。(法新社)

天使先發投手蘇亞雷斯(Jose Suarez)主投5.2局,在4下先被歐森(Matt Olson)砲轟失掉第一分,6下遭遇亂流,先是被首棒打者威爾森(Jacob Wilson)敲安後觸身保送坎哈(Mark Canha),接著安祖斯(Elvis Andrus)犧牲觸擊護送跑者到二三壘,隨後故意保送甫開轟的歐森形成滿壘,接下來被勞瑞(Jed Lowrie)敲出高飛犧牲打失掉第二分後退場。

然而牛棚投手邁爾斯(Mike Mayers),一上來就被勞瑞安諾(Ramon Laureano)敲出安打清空壘包,失分全算在先發投手頭上,儘管接下三振調查普曼(Matt Chapman)完成該局,但還是被運動家灌進3分大局。而下局古耶拉(Junior Guerra),在2出局後,被連敲4安失掉2分,讓球隊取得0:6落後。

到第八局,天使總教練梅登(Joe Maddon)更因為上場與裁判進行爭吵,遭到驅逐出場,賽後他表示,為何他會如此憤怒的原因,在主審米勒(Bill Miller)對一位球員說了他不喜歡的話,所以他才會被趕出去,但梅登沒有評論米勒說了什麼與對誰說。而這場比賽最後天使就以0:6不敵運動家,在2戰的小型系列賽遭到橫掃。

Joe Maddon got ejected from the game and took quite a while to leave the fieldpic.twitter.com/mhwKMYcgnI