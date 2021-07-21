MLB》大谷翔平苦吞3K 梅登被驅逐出場、天使遭運動家橫掃

大谷翔平單場苦吞3K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家先發投手卡普里耶利安（James Kaprielian）今日繳6局無失分好投，率領運動家以6：0完封天使，在明星賽後的第二個系列賽取得橫掃，天使隊的大谷翔平今日先發僅選到1次保送，苦吞3K。

卡普耶利安在本季是運動家隊輪值的最大驚奇，這位27歲菜鳥，在明星賽前就投出穩定的好表現，明星賽後首場先發，他全場6局只被打5支安打，投出7次三振，2次保送沒有失分，與隊友合力9局完封天使，他也收下本季第5勝。本季卡普耶利安12場先發，有9場的失分在2分以下，表現相當穩定。

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卡普耶利安好投奪勝。（法新社）

天使先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）主投5.2局，在4下先被歐森（Matt Olson）砲轟失掉第一分，6下遭遇亂流，先是被首棒打者威爾森（Jacob Wilson）敲安後觸身保送坎哈（Mark Canha），接著安祖斯（Elvis Andrus）犧牲觸擊護送跑者到二三壘，隨後故意保送甫開轟的歐森形成滿壘，接下來被勞瑞（Jed Lowrie）敲出高飛犧牲打失掉第二分後退場。

然而牛棚投手邁爾斯（Mike Mayers），一上來就被勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲出安打清空壘包，失分全算在先發投手頭上，儘管接下三振調查普曼（Matt Chapman）完成該局，但還是被運動家灌進3分大局。而下局古耶拉（Junior Guerra），在2出局後，被連敲4安失掉2分，讓球隊取得0：6落後。

到第八局，天使總教練梅登（Joe Maddon）更因為上場與裁判進行爭吵，遭到驅逐出場，賽後他表示，為何他會如此憤怒的原因，在主審米勒（Bill Miller）對一位球員說了他不喜歡的話，所以他才會被趕出去，但梅登沒有評論米勒說了什麼與對誰說。而這場比賽最後天使就以0：6不敵運動家，在2戰的小型系列賽遭到橫掃。

Joe Maddon got ejected from the game and took quite a while to leave the fieldpic.twitter.com/mhwKMYcgnI — A's on NBCS （@NBCSAthletics） July 20, 2021

天使大谷翔平今天在打擊區上，除了首打席選到保送外，後三打席都被三振出局，只不過在最後一次被羅莫（Sergio Romo）三振時，他因為一顆明顯在好球帶外的壞球干擾，因為該球在相當外角卻被主審判好球，最終他也被外角球三振出局，打擊率下降到2成74。

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