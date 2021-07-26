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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》魏均珩率射箭男團奪銀 教練感動魏父默默支持

2021/07/26 23:21

魏均珩踏入射箭，源自飛官父親期許提升視力和專注力。（徐梓益提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕由台灣男子射箭團體鄧宇成、魏均珩、湯智鈞組成的「三箭客」，奪下2020東京奧運銀牌，目前就讀師範大學體育系博士班的魏均珩，畢業於永豐高中射箭隊，他的啟蒙教練徐梓益與有榮焉，賽後有跟魏均珩的父親通過電話，對方對兒子的表現感到相當驕傲，也感謝教練長期以來的栽培，令人感動也讚佩的是魏父總是默默支持，國高中時期只要有大比賽，都會到場坐在角落默默替兒子加油，是魏均珩最大的心靈支柱。

徐梓益說，魏均珩的父親是退役戰鬥機飛官，覺得射箭可以提升視力跟專注力，讓魏均珩小三開始在大竹國小訓練，之後進入永豐完全中學接受正式訓練，在過去資源不足時，魏父曾自掏腰包購入2把共17萬元的弓和其他消耗性器材，全力支持魏均珩，他還透露魏均珩寫得一手漂亮好字，多虧父親「盯很緊」。

徐梓益說，魏均珩協調性佳，熱愛運動，羽球、桌球、籃球都很強，因小學就有射箭基礎，國高中在同儕間就是數一數二，尤其同屆同學都很強，像是彭士誠也曾和他一起搭檔參加世大運，且魏均珩個性執著，訂下目標就會勇往直前，近年表現越來越沉穩，，2016年奧運選拔賽射出男子第二名成績，2018年雅加達亞運榮獲男子團體金牌、2019年世大運團體賽銀牌、混合團體賽金牌。有各種國際賽經驗的魏均珩，只獨缺奧運獎牌，現在終於如願以償。

徐梓益提到，魏父生性低調，東奧奪銀後曾致電向魏父恭喜，魏父說全都是孩子自己打拚出來的成績，不願出來「模糊焦點」，提到曾斥資購入器材，也謙虛說自己有能力、孩子有興趣就讓他自由發揮，笑言自己也是射箭外行、看熱鬧而已，把舞台留給孩子。

桃園射箭子弟選手魏均珩。（徐梓益提供）

桃園射箭子弟選手魏均珩。（徐梓益提供）

徐梓益（左）和子弟兵魏均珩。（徐梓益提供）

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