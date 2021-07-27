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為台灣隊選手加油喝采 波力羽球免費招待場地

2021/07/27 13:37

自即日起波力羽球將免費提供國際比賽級地膠羽球場地。（波力羽球提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣健兒征戰東京奧運，國人關注我國選手在賽場上的表現，每一場緊張精彩的賽事都讓民眾熱血沸騰。台上，台灣隊選手奮力爭取好成績為國爭光，在國際賽場上展現堅忍不拔的運動家精神，讓國人為之動容。台下，民眾除熱情替選手加油吶喊外，波力更鼓勵父親帶著全家大小共同攜手到球場打球，全家群聚到羽球場，持續運動抗疫，促進親子關係，陪伴並守護家人們的健康。

因此，自即日起，波力羽球將免費提供國際比賽級地膠羽球場地，於大都會羽球館台中分館：永春館、福華館、經貿館、崇德館作為活動場地，採取電話預約制，每小時最多16個人。參與場地招待活動的民眾需自備運動服、球鞋、球拍和羽球，若有需要教練在旁指導，可請各球館的櫃檯人員協助安排。活動期間嚴格遵守各項防疫規定，活動截止日期與相關事項將視政府防疫措施進行滾動式調整。

波力集團自1982 年成立以來，以碳纖維複合材料技術享譽全球，集團長期以提升「身心靈」為推廣運動願景，創辦人洪進山總經理曾為羽球選手，個人球齡已逾半百，感於受國家培植，秉持深化企業價值于社群服務，並融合商模於社會共享之理念，盡一己之力。

自即日起波力羽球將免費提供國際比賽級地膠羽球場地。（波力羽球提供）

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