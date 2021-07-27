晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧舉重》狂賀郭幸淳奪金牌！徐展元：她右腿骨外側肌層80％撕裂傷

2021/07/27 18:30

徐展元在臉書上興奮狂賀郭婞淳奪得奧運金牌。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，替台灣隊奪得首面金牌，主播許展元除了在臉書祝賀之外，也揭露了過去郭婞淳曾因訓練造成右腿骨外側肌80%撕裂傷。

徐展元在臉書上興奮狂賀郭婞淳奪得奧運金牌，他表示，郭婞淳在2014年仁川亞運，被所有人一致看好能輕鬆奪金，卻因訓練造成右腿骨外側肌80%撕裂傷，負傷上陣的郭婞淳最終落到第四名，但郭婞淳沒有自怨自艾，仍保持鬥志，而後在2018年雅加達亞運順利奪金！

到了2016年里約奧運，郭婞淳又被所有人一致看好能輕鬆奪金，卻臨場表現失常，獲得銅牌。有一段時間郭婞淳深受打擊，相當失落，但她堅定意志，走過低潮，繼續咬牙苦練，如今在2020東京奧運榮耀奪金！

徐展元分享，台灣迄今在2020東京奧運5面獎牌（1金2銀2銅），已追平2000年雪梨（1銀4銅）與2004年雅典（2金2銀1銅）共同保有的單屆最多獎牌數紀錄！

接下來還有奪金機會很高的戴資穎（羽球），有望奪牌的李智凱（體操-鞍馬）、鄭兆村（田徑-標槍）、莊智淵（桌球）等好手，徐展元邀請所有國人繼續為台灣好手加油。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。