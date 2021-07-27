東奧舉重》狂賀郭幸淳奪金牌！徐展元：她右腿骨外側肌層80％撕裂傷

徐展元在臉書上興奮狂賀郭婞淳奪得奧運金牌。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，替台灣隊奪得首面金牌，主播許展元除了在臉書祝賀之外，也揭露了過去郭婞淳曾因訓練造成右腿骨外側肌80%撕裂傷。

徐展元在臉書上興奮狂賀郭婞淳奪得奧運金牌，他表示，郭婞淳在2014年仁川亞運，被所有人一致看好能輕鬆奪金，卻因訓練造成右腿骨外側肌80%撕裂傷，負傷上陣的郭婞淳最終落到第四名，但郭婞淳沒有自怨自艾，仍保持鬥志，而後在2018年雅加達亞運順利奪金！

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到了2016年里約奧運，郭婞淳又被所有人一致看好能輕鬆奪金，卻臨場表現失常，獲得銅牌。有一段時間郭婞淳深受打擊，相當失落，但她堅定意志，走過低潮，繼續咬牙苦練，如今在2020東京奧運榮耀奪金！

徐展元分享，台灣迄今在2020東京奧運5面獎牌（1金2銀2銅），已追平2000年雪梨（1銀4銅）與2004年雅典（2金2銀1銅）共同保有的單屆最多獎牌數紀錄！

接下來還有奪金機會很高的戴資穎（羽球），有望奪牌的李智凱（體操-鞍馬）、鄭兆村（田徑-標槍）、莊智淵（桌球）等好手，徐展元邀請所有國人繼續為台灣好手加油。

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