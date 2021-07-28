晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》飯糰包裝不會開 加國播報員求救獲日網友神圖救援

2021/07/28 14:59

Anastasia Bucsis是加拿大兩屆競速滑冰選手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2屆奧運加拿大競速滑冰選手，現任《CBS》播報員的Anastasia Bucsis，在來到東京後，卻因為不知道怎麼開飯糰的包裝，因此在推特上向網友求救。

Bucsis在推特上張貼一段影片，表示她來到東京後，雖然很喜歡吃日本飯糰，但真的不知道要怎麼打開這個包裝，並示範自己開啟包裝失敗的樣子，還用日文「助けてください（請幫幫我）」，希望網友幫忙。

有個網友就畫了一張圖，告訴Bucsis應該要先把中間的膠條給從頭到後撕開，接著再往兩端拉開，就能夠獲得一顆完整的飯糰，該回文獲得超過3000個愛心，Bucsis也回覆該名網友，表示很感謝他的畫。除了熱心的日本網友外，也有網友直接張貼該怎麼開的影片供Bucsis參考。

Anastasia Bucsis求救後，有網友畫圖支援。（圖片取自推特）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。