東奧》飯糰包裝不會開 加國播報員求救獲日網友神圖救援

Anastasia Bucsis是加拿大兩屆競速滑冰選手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2屆奧運加拿大競速滑冰選手，現任《CBS》播報員的Anastasia Bucsis，在來到東京後，卻因為不知道怎麼開飯糰的包裝，因此在推特上向網友求救。

Bucsis在推特上張貼一段影片，表示她來到東京後，雖然很喜歡吃日本飯糰，但真的不知道要怎麼打開這個包裝，並示範自己開啟包裝失敗的樣子，還用日文「助けてください（請幫幫我）」，希望網友幫忙。

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有個網友就畫了一張圖，告訴Bucsis應該要先把中間的膠條給從頭到後撕開，接著再往兩端拉開，就能夠獲得一顆完整的飯糰，該回文獲得超過3000個愛心，Bucsis也回覆該名網友，表示很感謝他的畫。除了熱心的日本網友外，也有網友直接張貼該怎麼開的影片供Bucsis參考。

Anastasia Bucsis求救後，有網友畫圖支援。（圖片取自推特）

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