中職Live》江坤宇二壘安打兄弟再添分 兄弟2：0統一

第四局

四下，陳鏞基滾地球遭刺殺。林安可觸身球保送。林岱安雙殺打。

四上，岳東華滾地球遭刺殺。周思齊平飛球遭接殺。高宇杰飛球遭接殺。

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第三局

三下，林祖傑遭三振。江亮緯三振。林靖凱一壘安。林焌翰滾地球遭刺殺。

三上，陳文杰四壞保送。陳子豪飛球遭接殺。許基宏滾地球遭刺殺。詹子賢飛球遭接殺。

第二局（兄弟2：0統一）

二下，林安可一壘安。林岱安滾地球遭刺殺。蘇智傑滾地球遭刺殺。楊家維滾地球遭刺殺。

二上，岳東華一壘安。周思齊飛球遭接殺。高宇杰滾地球遭刺殺。江坤宇二壘安帶打點。王威晨投手前滾地球遭刺殺。

第一局（兄弟1：0統一）

一下，江亮緯三振。林靖凱四壞保送。林焌翰滾地球遭刺殺。陳鏞基三振。

一上，王威晨四壞保送。陳文杰飛球遭接殺。陳子豪一壘安打。捕手捕逸。許基宏滾地球遭刺殺帶打點。詹子賢飛球遭接殺。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕今天兄弟作客統一展開二連戰的第二場比賽，昨日兄弟、統一正面對決由兄弟取勝也讓兩隊並列中職龍頭，今天這場比賽將由勝隊獨佔龍頭寶座。中信兄弟派出德保拉怪帥先發，本季他變線相當出色，11場先發出賽就繳出9場優質先發，本季面對統一有3場先發拿下2勝，其中還有1場是完投9局奪勝，總計20局投球被敲16安，送出20 K、5保送，失掉7分自責分，對戰防禦率3.15。統一則是點名土投古林睿煬登板迎戰，古林睿煬近5場比賽戰績3勝1敗，防禦率2.39表現相當優異。

雙方先發打序

中信兄弟

王威晨 3B

陳文杰 CF

陳子豪 RF

許基宏 1B

詹子賢 LF

岳東華 2B

周思齊 DH

高宇杰 C

江坤宇 SS

先發投手：德保拉

統一獅

江亮緯 CF

林靖凱 2B

林焌翰 DH

陳鏞基 1B

林安可 RF

林岱安 C

蘇智傑 LF

楊家維 3B

林祖傑 SS

先發投手：古林睿煬

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