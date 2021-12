NBA》國王中鋒眼睛遭戳傷濺血 未來兩場高掛免戰牌

霍姆斯眼睛受傷神情痛苦。(資料照,USA TODAT Sports)

〔體育中心/綜合報導〕國王當家中鋒霍姆斯(Richaun Holmes)昨天面對魔術的比賽,不慎遭到對手擊中臉部,導致右眼撕裂濺血,僅上場10分鐘就提前退場休息,今天國王球團也發布聲明,他將缺席未來兩場比賽。

霍姆斯昨第2節一波進攻雖然成功利用假動作晃過防守者,不過遭後頭協防的班霸(Mo Bamba)搧了一顆麻辣火鍋,但班霸手下來時卻朝霍姆斯臉上招呼,並戳中右眼,當場血流滿面,只能先到休息室進行治療,隨後未在回到賽場上。

請繼續往下閱讀...

Richaun Holmes went back to the locker room after getting hit in the face on this play pic.twitter.com/0JBkEopwox