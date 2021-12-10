NBA》國王中鋒眼睛遭戳傷濺血 未來兩場高掛免戰牌

霍姆斯眼睛受傷神情痛苦。（資料照，USA TODAT Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國王當家中鋒霍姆斯（Richaun Holmes）昨天面對魔術的比賽，不慎遭到對手擊中臉部，導致右眼撕裂濺血，僅上場10分鐘就提前退場休息，今天國王球團也發布聲明，他將缺席未來兩場比賽。

霍姆斯昨第2節一波進攻雖然成功利用假動作晃過防守者，不過遭後頭協防的班霸（Mo Bamba）搧了一顆麻辣火鍋，但班霸手下來時卻朝霍姆斯臉上招呼，並戳中右眼，當場血流滿面，只能先到休息室進行治療，隨後未在回到賽場上。

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Richaun Holmes went back to the locker room after getting hit in the face on this play pic.twitter.com/0JBkEopwox — Kings on NBCS （@NBCSKings） December 9, 2021

這已經是霍姆斯本季第2度眼睛受傷，國王代理主帥詹崔（Alvin Gentry）也替他喊冤，「我想他（霍姆斯）今年比聯盟任何一位球員更容易被打中臉部，如果我是他，我可能會在場上有所不安，只能說這發生太不是時候了，他好不容易回來，現在眼睛可能又要纏著繃帶。」

霍姆斯季前與球隊簽下4年合約，本季場均繳出14分、9.3籃板，國王接下來3場比賽將面對東部球隊展開客場之旅，分別面對黃蜂、騎士以及暴龍，損失這名主力先發勢必會對戰力造成折損。

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