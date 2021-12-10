晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》國王中鋒眼睛遭戳傷濺血 未來兩場高掛免戰牌

2021/12/10 10:50

霍姆斯眼睛受傷神情痛苦。（資料照，USA TODAT Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國王當家中鋒霍姆斯（Richaun Holmes）昨天面對魔術的比賽，不慎遭到對手擊中臉部，導致右眼撕裂濺血，僅上場10分鐘就提前退場休息，今天國王球團也發布聲明，他將缺席未來兩場比賽。

霍姆斯昨第2節一波進攻雖然成功利用假動作晃過防守者，不過遭後頭協防的班霸（Mo Bamba）搧了一顆麻辣火鍋，但班霸手下來時卻朝霍姆斯臉上招呼，並戳中右眼，當場血流滿面，只能先到休息室進行治療，隨後未在回到賽場上。

這已經是霍姆斯本季第2度眼睛受傷，國王代理主帥詹崔（Alvin Gentry）也替他喊冤，「我想他（霍姆斯）今年比聯盟任何一位球員更容易被打中臉部，如果我是他，我可能會在場上有所不安，只能說這發生太不是時候了，他好不容易回來，現在眼睛可能又要纏著繃帶。」

霍姆斯季前與球隊簽下4年合約，本季場均繳出14分、9.3籃板，國王接下來3場比賽將面對東部球隊展開客場之旅，分別面對黃蜂、騎士以及暴龍，損失這名主力先發勢必會對戰力造成折損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。