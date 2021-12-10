NBA》「怪物狀元」都還沒回歸 鵜鶘後衛重傷本季恐報銷

鵜鶘年輕後衛路易斯昨右膝重創，本季恐將提前報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘昨與金塊激戰到延長賽，但最終卻以114：120吞敗，然而從開季就飽受傷兵困擾的他們，今又傳出壞消息，昨在比賽中受傷退場的小將路易斯（Kira Lewis Jr.）右膝重創，本季恐將提前報銷。

昨在與金塊比賽進行第二節剩8分多鐘時，路易斯一次切入上籃、在未跟其他人有接觸的情況下，右膝突然感到不適，最後在隊友的攙扶下退場休息，沒有再回歸，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在推特爆料，路易斯遭遇右膝前十字韌帶撕裂，內側副韌帶也有二級拉傷。

請繼續往下閱讀...

隨後鵜鶘官方也證實，雖然目前還沒確定路易斯是否要動刀治療，但仍宣布這位年輕後衛將無期限缺戰。鵜鶘主帥W.格林（Willie Green）今在接受《ESPN》訪問時坦言，少了路易斯對他們來說是不小的打擊，「他已經在球隊中展現自己的能力，我想每個人都看得出來，遇上這樣的打擊，對每個人來說很痛苦。」

Injury Update: Kira Lewis Jr. will be out indefinitely after suffering a torn ACL and a Grade 2 MCL sprain in his right knee during the second quarter of last night’s game against the Denver Nuggets pic.twitter.com/w7RMMwSfwO — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） December 9, 2021

鵜鶘上季找來范甘迪（Stan Van Gundy）執教，未料僅僅在被聘用八個月後、在紐澳良度過一季他就捲鋪蓋走人，這季兵符改由W.格林接掌，但他從開季就得面對傷兵問題，「怪物狀元」威廉森Z.威廉森（Zion Williamson）因腿傷缺陣，先前英葛蘭（Brandon Ingram）也因傷缺席多達7場，球隊戰績直直落，目前以7勝20負敬陪末座。

今年20歲的路易斯是在2020年首輪第13順位被鵜鶘挑中，本季迄今以替補身分出賽24場，在平均14.2分鐘的上場時間，能繳出場均5.9分1.6籃板和2.0助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法