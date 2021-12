NBA》「怪物狀元」都還沒回歸 鵜鶘後衛重傷本季恐報銷

鵜鶘年輕後衛路易斯昨右膝重創,本季恐將提前報銷。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘昨與金塊激戰到延長賽,但最終卻以114:120吞敗,然而從開季就飽受傷兵困擾的他們,今又傳出壞消息,昨在比賽中受傷退場的小將路易斯(Kira Lewis Jr.)右膝重創,本季恐將提前報銷。

昨在與金塊比賽進行第二節剩8分多鐘時,路易斯一次切入上籃、在未跟其他人有接觸的情況下,右膝突然感到不適,最後在隊友的攙扶下退場休息,沒有再回歸,《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)稍早在推特爆料,路易斯遭遇右膝前十字韌帶撕裂,內側副韌帶也有二級拉傷。

請繼續往下閱讀...

隨後鵜鶘官方也證實,雖然目前還沒確定路易斯是否要動刀治療,但仍宣布這位年輕後衛將無期限缺戰。鵜鶘主帥W.格林(Willie Green)今在接受《ESPN》訪問時坦言,少了路易斯對他們來說是不小的打擊,「他已經在球隊中展現自己的能力,我想每個人都看得出來,遇上這樣的打擊,對每個人來說很痛苦。」

Injury Update: Kira Lewis Jr. will be out indefinitely after suffering a torn ACL and a Grade 2 MCL sprain in his right knee during the second quarter of last night’s game against the Denver Nuggets pic.twitter.com/w7RMMwSfwO