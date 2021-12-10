晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》公牛遇嚴重疫情襲擊 已多達5人觸發協議無法出賽

2021/12/10 07:42

D.瓊斯（5號）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以17勝9敗在東部位居第二的公牛，近期因為陣容上多人觸發聯盟健康與安全協議遭遇嚴重的打擊，今天又傳出前鋒D.瓊斯（Derrick Jones）也觸發了協議，有可能得被隔離10天。

近期NBA陸續傳出有球員觸發聯盟安全與健康協議的狀況，其中就屬公牛的問題最為嚴重，包含主將德羅森（DeMar DeRozan）在內，替補好手懷特（Coby White），加上兩名球員湯馬斯（Matt Thomas）與格林（Javonte Green）全都觸發協議，加上今天傳出的D.瓊斯，已經有多達5人無法出賽。

不過好消息是，在這5人當中，僅懷特與格林兩人被球團證實為確診，其餘的球員在經過10天隔離，或者24小時內連續兩次的PCR檢測陰性就能歸隊。

公牛近期為球員觸發健康安全協議與傷病問題傷透腦筋，除上述5人外，開季打出好表現的前鋒威廉斯（Patrick Williams）因為左手腕韌帶撕裂，可能整季報銷，聯盟抄截王卡盧索（Alex Caruso）也因為腿傷缺陣，使得公牛不得不用特例簽下第16名球員。

公牛在今天宣布與強森（Stanley Johnson）簽下10天短約，他有機會在後天對上熱火的比賽中上場，但就算加上強森，公牛的陣容也只有11人能夠出賽，因此總教練唐納文（Billy Donovan）希望卡盧索能夠在與熱火的比賽中歸隊，而雖然球隊遭遇嚴重的疫情影響，但唐納文依舊覺得比賽不會被延後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。