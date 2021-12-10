NBA》公牛遇嚴重疫情襲擊 已多達5人觸發協議無法出賽

D.瓊斯（5號）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以17勝9敗在東部位居第二的公牛，近期因為陣容上多人觸發聯盟健康與安全協議遭遇嚴重的打擊，今天又傳出前鋒D.瓊斯（Derrick Jones）也觸發了協議，有可能得被隔離10天。

近期NBA陸續傳出有球員觸發聯盟安全與健康協議的狀況，其中就屬公牛的問題最為嚴重，包含主將德羅森（DeMar DeRozan）在內，替補好手懷特（Coby White），加上兩名球員湯馬斯（Matt Thomas）與格林（Javonte Green）全都觸發協議，加上今天傳出的D.瓊斯，已經有多達5人無法出賽。

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不過好消息是，在這5人當中，僅懷特與格林兩人被球團證實為確診，其餘的球員在經過10天隔離，或者24小時內連續兩次的PCR檢測陰性就能歸隊。

公牛近期為球員觸發健康安全協議與傷病問題傷透腦筋，除上述5人外，開季打出好表現的前鋒威廉斯（Patrick Williams）因為左手腕韌帶撕裂，可能整季報銷，聯盟抄截王卡盧索（Alex Caruso）也因為腿傷缺陣，使得公牛不得不用特例簽下第16名球員。

公牛在今天宣布與強森（Stanley Johnson）簽下10天短約，他有機會在後天對上熱火的比賽中上場，但就算加上強森，公牛的陣容也只有11人能夠出賽，因此總教練唐納文（Billy Donovan）希望卡盧索能夠在與熱火的比賽中歸隊，而雖然球隊遭遇嚴重的疫情影響，但唐納文依舊覺得比賽不會被延後。

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