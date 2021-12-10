NBA》3度最佳防守球員也敢嘴？ 戈貝爾防守遭灰狼雙衛抨擊

戈貝爾防守能力遭到質疑。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕爵士昨天32分差血洗灰狼，拿下近期5連勝，其中當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）防守嚇阻力功不可沒，全場讓對手在禁區命中率僅43.9%，但賽後他的防守卻遭到灰狼後衛群質疑。

擁有3度年度最佳防守球員獎以及5次年度防守第1隊美譽的戈貝爾，防守能力不在話下，不過昨天卻遭到同樣以防守聞名的貝佛利（Patrick Beverley）批評，「如果我是年度最佳防守員，我會去防守對面最好的球員，像是米契爾（Donovan Mitchell）、康利（Mike Conley）、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），而不會對位歐尼爾（Royce O'Neale），但你（戈貝爾）卻去守范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。」

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Patrick Beverley on Rudy Gobert, the Defensive Player of the Year, not taking the challenge of guarding the Timberwolves best player, Karl-Anthony Towns: pic.twitter.com/HKlPUna8cu — Dane Moore （@DaneMooreNBA） December 9, 2021

去年選秀狀元艾德華茲（Anthony Edwards）也不同意戈貝爾防守端的影響力有如外界所言強大，他反倒認為獨行俠長人波辛傑斯（Kristaps Porzingis）才是聯盟最好的護框球員，「每次我遇到波辛傑斯，我不會輕易選擇上籃，但如果在我前面的是戈貝爾，我反而不會感到畏懼，我也不知道為什麼。」

不過從數據顯示，戈貝爾目前在防守端的勝利貢獻指數並列聯盟第1，昨天艾德華茲在禁區4次投籃僅命中1球，且更多選擇在外圍嘗試出手，他全場16投7中，拿下18分，兩隊將在12月24日再度碰頭。

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