NBA》3度最佳防守球員也敢嘴？ 戈貝爾防守遭灰狼雙衛抨擊

戈貝爾防守能力遭到質疑。(資料照,美聯社)





〔體育中心/綜合報導〕爵士昨天32分差血洗灰狼,拿下近期5連勝,其中當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)防守嚇阻力功不可沒,全場讓對手在禁區命中率僅43.9%,但賽後他的防守卻遭到灰狼後衛群質疑。

擁有3度年度最佳防守球員獎以及5次年度防守第1隊美譽的戈貝爾,防守能力不在話下,不過昨天卻遭到同樣以防守聞名的貝佛利(Patrick Beverley)批評,「如果我是年度最佳防守員,我會去防守對面最好的球員,像是米契爾(Donovan Mitchell)、康利(Mike Conley)、波丹諾維奇(Bojan Bogdanovic),而不會對位歐尼爾(Royce O'Neale),但你(戈貝爾)卻去守范德比爾特(Jarred Vanderbilt)。」

Patrick Beverley on Rudy Gobert, the Defensive Player of the Year, not taking the challenge of guarding the Timberwolves best player, Karl-Anthony Towns: pic.twitter.com/HKlPUna8cu