NBA》想去馬刺打球？ 美記者曝：B.西蒙斯願為帕總效力

B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球季開賽至今已過去1個多月，明星後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）仍與七六人球團僵持不下，短期看來沒有想重返球隊的跡象，而今《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）撰文爆料，若能被交易去馬刺，B.西蒙斯將會非常樂意為「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）效力。

B.西蒙斯和七六人簽下的頂薪合約還有4年、1.47 億美元（約41.2億台幣），投籃和罰球問題，讓他淪為上季七六人在季後賽出局的頭號戰犯，巨大壓力讓他心生去意，然而七六人索價過高，導致多筆交易談判破局，B.西蒙斯拒絕再為七六人出戰，隨後雖妥協回球隊報到，但之後又以「心理健康」因素為由拒絕出賽，雙方目前陷入僵局。

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原本七六人打算長期抗戰，但由於先前隊上多名主力因傷或是染疫不克出戰，團隊戰力告急，球團也只能加快腳步找尋交易籌碼，因此近日關於B.西蒙斯的交易傳言又甚囂塵上，今《紐約時報》記者史坦就撰文透露，他希望能去馬刺接受帕波維奇的執教。

「馬刺隊很清楚帕波維奇目前仍是他們能吸引大咖球星加盟的重要誘因，例如...我聽說如果馬刺隊找到交易西蒙斯的機會，他會非常樂意為帕總效力。」史坦在報導中指出，但他也表示雖然馬刺尋求交易B.西蒙斯時付出的努力有被看見，但他們最大的不利就是缺乏能拿來當籌碼的大咖球星。

馬刺主帥帕波維奇。（資料照，美聯社）

近年來馬刺邁向年輕化、全面重建的道路，受制於市場劣勢，他們雖握有巨大薪資空間，卻難以吸引球星投靠，年輕又還剩4年合約的B.西蒙斯，儼然也成了一個合情合理的補強對象，然而先前《ESPN》記者Zach Lowe曾在報導中指出，馬刺曾跟七六人討論過西蒙斯的交易，但聖城能端出的籌碼並沒有費城想要的頂尖球星，因此雙方並未取得太多進展。

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