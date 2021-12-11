NBA》歐尼爾宣布不再支持LBJ和湖人 「我要支持柯瑞」

歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）宣布，他不再支持詹姆斯（LeBron James）以及湖人隊了。

湖人隊本季表現不佳，昨天輸給灰熊之後戰績13勝13敗，勝率重新降到5成。由於傷勢和禁賽影響，詹姆斯在湖人本季26場比賽只出賽14場。

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「我不會再去湖人隊主場了。」歐尼爾近日在播客節目《Big Podcast with Shaq》中表示，「誰要幫第7名（湖人）慶祝啊，我慶祝的球員是柯瑞（Stephen Curry），我要去金州主場看他比賽。」

柯瑞本季繳出MVP身手，場均得到27.5分、5.5籃板和6.3助攻，率勇士以21勝4敗的驚人勝率在聯盟領跑，他目前距離艾倫（Ray Allen）的聯盟史上最多三分球紀錄只差9顆。

Shaq takes shot at Lakers, says he celebrates Stephen Curry instead



“Who want to watch them people play? I don’t celebrate seventh place at all. I celebrate Steph Curry. That’s who I celebrate. I can go to Golden State and watch him play.” https://t.co/Lx2W28yMyc — NBA Central （@TheNBACentral） December 10, 2021

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