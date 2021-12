NBA》歐尼爾宣布不再支持LBJ和湖人 「我要支持柯瑞」

歐尼爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)宣布,他不再支持詹姆斯(LeBron James)以及湖人隊了。

湖人隊本季表現不佳,昨天輸給灰熊之後戰績13勝13敗,勝率重新降到5成。由於傷勢和禁賽影響,詹姆斯在湖人本季26場比賽只出賽14場。

請繼續往下閱讀...

「我不會再去湖人隊主場了。」歐尼爾近日在播客節目《Big Podcast with Shaq》中表示,「誰要幫第7名(湖人)慶祝啊,我慶祝的球員是柯瑞(Stephen Curry),我要去金州主場看他比賽。」

柯瑞本季繳出MVP身手,場均得到27.5分、5.5籃板和6.3助攻,率勇士以21勝4敗的驚人勝率在聯盟領跑,他目前距離艾倫(Ray Allen)的聯盟史上最多三分球紀錄只差9顆。

Shaq takes shot at Lakers, says he celebrates Stephen Curry instead



“Who want to watch them people play? I don’t celebrate seventh place at all. I celebrate Steph Curry. That’s who I celebrate. I can go to Golden State and watch him play.” https://t.co/Lx2W28yMyc