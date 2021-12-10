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NBA》生涯始終堅守印城 大嘴米勒自曝為何不組團

2021/12/10 22:27

「大嘴」米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯射進2560記三分彈的名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller），在NBA闖蕩18個賽季，至始至終待在溜馬。即便從未奪下總冠軍，他仍以身為印城的一份子感到驕傲。近日他更透露自己為何堅持不組團的原因。

2004-05賽季是米勒生涯最後一個賽季，在他宣布退休的2年後，塞爾提克組成了擁有皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）及艾倫（Ray Allen）的豪華三巨頭，而當時更傳出米勒復出加盟綠衫軍的風聲。

近日米勒受美媒《The Athletic》專訪，針對當年的流言，他表示自己對於復出爭冠完全沒興趣，「聽著，我知道他們（塞爾提克）陣容堅強到可以贏下總冠軍，他們也確實做到了。但在印第安納成長，一起歡笑、痛哭，共患難這麼久，如果我在波士頓噴著香檳，怎麼看都不對勁。」

米勒曾多次帶領溜馬闖進季後賽，不過最終都欠缺臨門一腳。特別是1999-2000年賽季，他率領著溜馬殺進總冠軍賽，但仍以2勝4敗，將歐布萊恩金盃拱手讓給了有著歐尼爾（Shaquille O’Neal）坐鎮的湖人。

米勒更直言，像溜馬一樣的小市場球隊，要贏得總冠軍相當困難，也正因如此，球迷與這支球隊的連結會更加深刻，「人們不會懂，我們見識過了LeBron（詹姆斯，LeBron James）鳳還巢奪冠的騎士，還有去年的公鹿。當小市場球隊奪下一冠時，彷彿一次得了3、4冠。我們不是洛杉磯湖人、波士頓塞爾提克或芝加哥公牛。當你在小市場球隊贏球時，球迷就願意跟著你出生入死。」

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