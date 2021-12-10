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NBA》力壓約基奇「大三元」 馬刺3人得分破20終結2連敗

2021/12/10 12:32

約基奇繳出大三元表現，但金塊卻輸給馬刺。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期低迷的馬刺今在主場迎戰強敵金塊，靠著首節建立起的領先優勢，外加陣中三人轟超過20分，力壓繳出22分13藍板10助攻「大三元」的金塊一哥約基奇（Nikola Jokic），終場以123：111擊敗金塊，終結2連敗。

賽前遭遇2連敗的馬刺，今在主場出戰首節就先發制人，取得37：29領先，由D.懷特（Derrick White）領軍，攜D.穆雷（Dejounte Murray）、沃克（Lonnie Walker），最多領先高達18分。末節金塊射手一度找回好手感，開節就砍進4顆三分彈將兩隊比分縮小到只剩5分，不過馬刺即時回神，D.懷特挺身而出搶分，撲滅金塊反攻氣燄，終場就以12分之差奪勝。

D.懷特攻下全隊最高23分，另有6籃板、4助攻1抄截和2阻攻，展現全能身手；D.穆雷轟下20分、8籃板、9助攻，替補的沃克則有21分4籃板3助攻進帳，麥德莫（Doug McDermott）17分3籃板，尤班克斯（Drew Eubanks）14分6籃板。

D.懷特砍下全隊最高分。（美聯社）

金塊此役除了約基奇繳出大三元成績，A.戈登（Aaron Gordon）攻下全場最高的25分，另有6籃板、3助攻，巴頓（Will Barton）19分4助攻2抄截，M.莫里斯（Monte Morris）13分5助攻，坎帕佐（Facundo Campazzo）則有12分進帳。

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