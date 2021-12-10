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NBA》下一個換誰丟烏紗帽？ 美媒盤點5位可能被炒的主帥

2021/12/10 12:01

畢普拉斯地位可能不保。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球隊換帥新聞屢見不顯，本季國王還未打滿20場比賽就決定開除主帥華頓（Luke Walton），就連2019-20賽季帶領湖人重返榮耀的沃格爾（Frank Vogel）以及曾面臨的15連敗的火箭總教練S.西拉斯（Stephen Silas）都曾被提及處境危險，美媒《Bleacher Report》也點出5名帥位可能不保的教練名單。

生涯首度擔任主帥並與球隊簽下5年合約的畢普拉斯（Chauncey Billups）率先遭點名，拓荒者本季戰績不進反退，目前11勝15敗僅能排到西部第11，當家球星里拉德（Damian Lillard）不斷被爆料對球隊現況感到失望，加上日前總管歐希（Neil Olshey）才剛遭球團解雇，管理階層人事大地震，也使畢普拉斯是否還在球隊未來藍圖撲朔迷離。

先前就有風聲的沃格爾也再度被提及，湖人季初找來魏斯布魯克（Russell Westbrook）組成三巨頭，效益卻不如預期，目前13勝13敗位居西部第8，與同組強權勇士、太陽並非同一檔次，甚至和隊上中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）起過衝突。不過湖人本季傷兵滿營，沃格爾也還未迎來球隊完整體，等到人手陸續歸隊，才能真正檢視這名冠軍教頭執教功力。

除了上述兩位，包括本季東、西部爐主教頭，凱西（Dwane Casey）、W.格林（Willie Green）都出現在名單中，活塞近期面臨10連敗低潮，鵜鶘則苦等不到「怪物狀元」威廉森Z.威廉森（Zion Williamson）復出。另外，本季剛接掌兵符的獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）也備受考驗。

沃格爾。（資料照，法新社）

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