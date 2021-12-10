NBA》公開高喊「賣我」？ 溜馬火鍋王放話想要更多發揮機會

聯盟阻攻王透納希望能去更有發揮機會的地方打球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬日前被美媒爆料將要進行重建，將把陣中三大主力球員沙波尼斯（Domantas Sabonis）、雷佛特（Caris LeVert）以及M.透納（Myles Turner）都端上交易桌，其中聯盟阻攻王透納在接受《The Athletic》採訪時，直言溜馬不懂他的價值，所以希望能去更有發揮機會的地方打球。

M.透納在2015年選秀會上被溜馬以首輪第11順位挑中，2016年就入NBA年度最佳新秀二陣，還在2019、2021年奪下聯盟阻攻王，今年25歲的他，本季迄今為溜馬出戰了26場比賽，場均繳出12.9分創下生涯新高，2.8阻攻更在聯盟傲視群雄。

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「很明顯，待在溜馬我最多就只能是一個角色球員，但我想要更多、更多的機會，」透納在受訪時說道，「我很努力地發揮我的角色功能，還找到能讓它最大化的方法，過去兩三個球季我都一直在努力著，但我很清楚，從數字上來看，我的價值卻不比替補球員高。」

接著M.透納談到季初對戰巫師一役，當天他上場超過44分鐘，全場22投15中砍進5顆三分球，狂飆40分10籃板3阻攻，創下生涯得分新高，那天晚上他要求自己，只要拿到球就要盡可能打得更有侵略性，沒想到隔兩天對戰熱火，他僅上場16分鐘最後也只拿到4分，「那感覺就像...好吧，你已經拿40分了，那我們就恢復原狀吧。」透納說道。

「在這裡的幾年我被賦予很多角色，我覺得自己把這些角色都發揮到了極致，」透納說，「我已經做到溜馬要求我做的事了，現在是時候把一切放在一起，我能成為在進攻上有更突出的球員，而不是負責在場上拉開空間，就算我已經習慣這工作」。

最後透納也表示自己並不是在高喊「賣我」、也不想為球隊帶來麻煩，但他認為現在該是替自己好好著想的時候了，「所以我改變了自己的心態，希望能向前邁進。」

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