晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》公開高喊「賣我」？ 溜馬火鍋王放話想要更多發揮機會

2021/12/10 10:55

聯盟阻攻王透納希望能去更有發揮機會的地方打球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬日前被美媒爆料將要進行重建，將把陣中三大主力球員沙波尼斯（Domantas Sabonis）、雷佛特（Caris LeVert）以及M.透納（Myles Turner）都端上交易桌，其中聯盟阻攻王透納在接受《The Athletic》採訪時，直言溜馬不懂他的價值，所以希望能去更有發揮機會的地方打球。

M.透納在2015年選秀會上被溜馬以首輪第11順位挑中，2016年就入NBA年度最佳新秀二陣，還在2019、2021年奪下聯盟阻攻王，今年25歲的他，本季迄今為溜馬出戰了26場比賽，場均繳出12.9分創下生涯新高，2.8阻攻更在聯盟傲視群雄。

「很明顯，待在溜馬我最多就只能是一個角色球員，但我想要更多、更多的機會，」透納在受訪時說道，「我很努力地發揮我的角色功能，還找到能讓它最大化的方法，過去兩三個球季我都一直在努力著，但我很清楚，從數字上來看，我的價值卻不比替補球員高。」

接著M.透納談到季初對戰巫師一役，當天他上場超過44分鐘，全場22投15中砍進5顆三分球，狂飆40分10籃板3阻攻，創下生涯得分新高，那天晚上他要求自己，只要拿到球就要盡可能打得更有侵略性，沒想到隔兩天對戰熱火，他僅上場16分鐘最後也只拿到4分，「那感覺就像...好吧，你已經拿40分了，那我們就恢復原狀吧。」透納說道。

「在這裡的幾年我被賦予很多角色，我覺得自己把這些角色都發揮到了極致，」透納說，「我已經做到溜馬要求我做的事了，現在是時候把一切放在一起，我能成為在進攻上有更突出的球員，而不是負責在場上拉開空間，就算我已經習慣這工作」。

最後透納也表示自己並不是在高喊「賣我」、也不想為球隊帶來麻煩，但他認為現在該是替自己好好著想的時候了，「所以我改變了自己的心態，希望能向前邁進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。