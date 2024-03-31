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花式滑輪溜冰》陳毅帆台北公開賽逆轉稱王 亞運金牌洪筱晴強勢封后

2024/03/31 20:52

陳毅帆。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽，週日於台北市大天母校區體育館落幕。「台灣花式滑輪王子」陳毅帆、去年杭州亞運金牌洪筱晴在男、女子組長曲都有精彩表現，各自稱王封后為地主留下金牌。

週六成年男子組短曲失誤意外落居第2的陳毅帆，隔天長曲強勢出擊，整體演出乾淨俐落，雖然延續去年曲目，但組成、路線和技術都有調整精進，難度同樣提升，獲得全場最高的技術分46.09分、藝術分45.31分，總分146.73分，超越壓軸登場林宜學的143.24分，後來居上拿下金牌。

曾於2022年締造六度稱霸世錦賽的陳毅帆，展現豐富大賽經驗，「今天感覺比較順暢，可惜有個原本想要3接3的動作，臨時改成3接2，但完成難度確實比去年更高。這是我今年第一場比賽，重點在檢測訓練成果。」

成年女子組最受矚目的洪筱晴，長曲新曲目開場就令人驚豔，秀出三周沙克跳（Trip Salchow）接三周托路普跳（Trip Toeloop），再接兩周艾克索跳（Double Axel）的高難度動作，獲得技術分35.95分、藝術分30.40分，總分106.59分，甚至優於於她在亞運掄元的94.38分，強勢拿下金牌的洪筱晴說：「這套曲目今年元月才開始練習，可惜有點緊張，表現不如平常好，但至少順利完成。」

洪筱晴。（滑輪溜冰協會提供）

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