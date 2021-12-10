NBA》勇士瘋狂第三節就是因為他！ 美媒曝光柯瑞三分神數據

柯瑞生涯再第三節投進最多顆三分球。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊柯瑞（Stephen Curry）僅差10顆三分球，就能正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）成為歷史三分球王，《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）也撰寫長文解析這位現代三分球傳奇。

勇士粉絲在過去幾年都很清楚，勇士王朝期間常在第三節打出驚人攻勢，一口氣讓比賽失去懸念，使第四節變成垃圾時間，湯普森也整理柯瑞生涯至今每一節的三分進球數，恰好解釋了這個現象。

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柯瑞目前共投進2964顆三分，其中最多的就是在第三節，一共是936顆，第二多則是第一節，共878顆，接下來是第二節的616顆、第四節516顆，延長賽合計僅18顆三分。

同時柯瑞生涯所面對的球隊當中，投進最多三分的是洛杉磯快艇隊，一共投進170顆三分，對上奧克拉荷馬雷霆隊則投進156顆三分排在生涯第二，第三是拓荒者隊的155顆，而公牛與暴龍是他生涯面對的隊伍中投進最少三分的球隊，兩隊都是67顆。

而柯瑞雖然時常透過自行運球來創造三分空檔，但他生涯依舊有許多三分是由隊友助攻所產生，數據指出，柯瑞生涯最好的三分球搭檔就是D.格林（Draymond Green），他一共傳給柯瑞475次的三分助攻，第二為伊古達拉（Andre Iguodala）的168次，第三為杜蘭特（Kevin Durant）的153次，反而「浪花兄弟」另一人K.湯普森（Klay Thompson）僅傳給他129次三分助攻，排在生涯第四。

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