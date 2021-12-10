NBA》直言勇士本季不會送走威斯曼 美記者曝：他比受傷前更強

勇士中鋒威斯曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／台北報導〕溜馬隊近日被爆打算重建，包含沙波尼斯（Domantas Sabonis）、前鋒雷佛特（Caris LeVert）、透納（Myles Turner）三大主力將被擺上交易桌，有美媒點名金州勇士可以拿新秀威斯曼（James Wiseman）來當籌碼，但《The Athletic》記者 Tim Kawakami 卻撰文指出，勇士將威斯曼視為未來之星，本季絕對不可能把他交易出去。

溜馬傳出大甩賣，有美媒就點名勇士該詢問沙波尼斯與透納的交易，還指出勇士隊的任何交易應該都會圍繞在威斯曼身上，不過《The Athletic》記者 Tim Kawakami 卻指出，勇士不會願意在本季交易威斯曼，他們認為這位年輕中鋒在養傷期間成長不少，相較之前能力也都有所提升，變得更適合球隊的發展。

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勇士去年以榜眼籤挑中天賦滿滿的中鋒威斯曼，沒想到今年4月他卻在對陣火箭的比賽當中受重傷，經檢查後確定為右膝半月板撕裂，動刀接受手術治療，上季也提前報銷，而他在新秀球季出賽39場比賽，場均上場21.4分鐘，可以得到11.5分、5.8籃板、0.7助攻和0.9火鍋，投籃命中率51.9%。

Kawakami表示，勇士之所以看重威斯曼是因為認為本季他將能為球隊錦上添花，深信他未來將成為球隊基石，另外還有庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）兩位潛力小將在，加上射手K.湯普森（Klay Thompson）也即將回歸，因此就目前狀況來看，除非有比B.西蒙斯（Ben Simmons）、M.透納（Myles Turner）更大咖的球星出現，不然本季勇士是絕對不會願意送走這幾位年輕小將。

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