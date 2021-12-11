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中職》5隊教頭邁入年輕化 味全龍葉君璋變成最資深

2021/12/11 09:25

洪一中（左）、葉君璋（右）在今年賽季最終戰後互相致意。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨天宣布由丘昌榮接任總教練，5隊新球季教頭人選底定，邁入年輕化成趨勢，平均年齡只有44歲。

在7冠名帥洪一中交出富邦悍將兵符，轉任顧問之後，味全龍教頭葉君璋成為中職最資深的總教練，49歲的他自2015年季中接義大犀牛兵符，明年邁入第6個一軍賽季。

生日跟葉總只差5天的丘昌榮，去年第一年當中信兄弟教頭，率隊闖進冠軍戰，但遭統一獅逆轉後交出兵符，明年接任富邦悍將總教練，將是他擔任主帥的第2個賽季。葉總和丘總過去是士林國小的同學，從小就有深厚的友誼，一直都有保持聯繫。

樂天桃猿總教練曾豪駒和中信兄弟總教練林威助都是1979年生，今年42歲，兩人還是中山國中學長學弟，都與球團簽下3年約，助總明年是第2年資歷，曾總則是最後一年約，他也成為5隊中唯一還沒有季後賽資歷的總教練。

樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與中信兄弟總教練林威助（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

年紀最小的是39歲的統一獅林岳平，2019年底才接獅隊代理總教練，隔年首個一軍賽季就帶隊拿下總冠軍，今年連續第2年率隊闖台灣大賽，遭兄弟橫掃無緣2連霸。

大聯盟今年30隊的主帥中，最老的是白襪隊拉魯薩（Tony LaRussa）的76歲、太空人主帥貝克（Dusty Baker）72歲次之，最年輕的大都會和雙城隊主帥39歲和餅總一樣年紀，30隊教頭平均年紀是52.7歲。

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