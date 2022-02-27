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UBA》無畏外籍軍團 健行高承恩：還比較怕義守

2022/02/27 21:10

健行高承恩砍下UBA生涯新高26分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽今進行第3日賽事，健行科大今碰上台灣藝大，在首節陷入亂流，半場打完雙方戰成平手，但健行在第3節回神，打出29：18攻勢扭轉戰局，尤其這季傷癒復出的後衛高承恩頻頻在外線開火，砍下UBA生涯新高26分，助隊以91：62收下3連勝。

健行前次和台藝交手吞下敗仗，今天捲土重來，高承恩說：「真的不想再輸第二次，我想全隊都有同樣的想法。」教練劉孟竹認為，球員在首節的防守心態過於鬆散，沒有從一開賽就武裝起來，得透過明天休兵日好好練球修正。

近幾季UBA掀起外籍軍團風潮，基本上有外籍生坐鎮球隊，戰績都不會太差。這季健行陣容為全本土，高承恩坦言，預賽時碰上有外籍生的球隊確實會怕怕的，「但現在還好，我們轉換節奏快，外籍生也不一定守得住我們，反而比較怕像義守那樣的球隊。」他分析，義守雖沒有外籍生，但也是速度快、矮個子球隊，打起來會比較辛苦。

不過，劉孟竹鼓勵球員要「本土當自強」得趁機會打出自身價值，「若全都是本土球員一樣能贏球，就代表台灣球員還是很棒。」

大四、173公分的高承恩，上季因右膝十字韌帶斷裂動刀整季報銷，他坦言，復健期間確實很痛苦，尤其一開刀完，只能待在宿舍，不能打球。

不過，歷經這段煎熬，讓高承恩成長不少，「以前打球很莽撞，不管對方多高，我一樣殺上去，但現在會多用一些技巧也會多想一點，還會自己增加肌力訓練的課表，也會提醒學弟身體很重要，收操要認真。」

健行克服第一節的手感不佳大勝台藝大。（記者林正堃攝）

健行丁冠皓。（記者林正堃攝）

健行高承恩外線發威。（記者林正堃攝）

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