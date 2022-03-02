中職》第六隊誕生 高市府：全力協助台鋼進駐經營澄清湖主場

台鋼集團今成立中華職棒第6隊，主場選定高雄市澄清湖棒球場。（圖運發局提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕台鋼集團今與中華職棒大聯盟正式簽定加盟意向書，主場選定高雄市澄清湖棒球場。預計4月遞交申請書，期望5月通過聯盟審查，正式成為中華職棒第6隊。對此，高雄市政府表示歡迎，並期待台鋼以在地球隊身份進駐、經營澄清湖棒球場，與市府合作提供球迷舒適的看球環境。

市長陳其邁表示，感謝台鋼集團謝裕民會長不忘企業社會責任，用心投入發展運動產業，以實際行動展現決心。高雄市有國際級的澄清湖棒球場，期待在地職業棒球隊進駐經營，與市府合作，提供球迷舒適的觀賽空間，讓職棒在高雄紮根，從澄清湖球場出發。

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運動發展局長侯尊堯表示，高雄職業賽事市場越來越成熟，目前已有兩隊職籃，企業女排票房也看漲，去年在疫情下，也有9萬多球迷到澄清湖棒球場為支持球隊加油。今年球季一樣會規劃免費接駁車，捷運黃線也準備動工，未來便捷交通及生活機能，將更方便球迷到場觀賞球賽。

侯尊堯指出，澄清湖棒球場去年即為迎接第6隊做足準備，包括於去年更新場邊防撞護墊，讓球員於比賽時能更安全，並更新內野防水大帆布及帆布套，改善裁判室視聽設備、重訓室增設多樣運動器材、完善售票亭空間及室內球員、貴賓室與教練休息室設備。今年將加裝水冷式風扇並修補本壘後方護網，設備更新與增購皆為提供球員與球迷更舒適的場地使用空間。#

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