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籃球》籃壇模範生以勤為本 東方介德國北教大開講

2022/03/16 17:18

東方介德在國北教大開講。（台灣籃球名人堂協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，今在國立台北教育大學北美館進行第6場講座，邀請國手退役的昔日名將東方介德開講，過去被譽「籃球模範生」的他，搭配影音詳述個人籃球生涯，現場互動熱烈，讓年輕學子深刻感受到這部籃壇活歷史的精采故事。

現年55歲的東方介德，出身東元幼苗隊，入選亞青國手，進而成為國家隊主力前鋒，1993年裕隆隊網羅後，隔年中華職籃元年他就大放異采，不僅力助恐龍大軍奪冠，也榮膺首位年度MVP，戰功彪炳更樹立籃壇歷史地位。東方介德提到，自己從貧苦中成長，養成自小就以「勤奮」的積極態度，來面對人生所遭遇的各種挑戰，在年輕理想追求期間，就以「決心、主動」建立人生目標，並靠著「專注與自制力」來逐一達成。

認真投入、內斂沉穩的東方介德，球場座右銘正是「勤練」，即使經歷大小運動傷害，仍不忘自我鼓勵在逆境中學習成長，即使職籃封館後退役，他也繼續留在裕隆大家庭擔任教練，同時攻讀博士並成為東吳大學體育主任，以傳承運動文化做為自己最大職志，文武兼備的豐富人生，足為後進效法。　

台灣籃球名人堂協會主辦的「名人專題系列講座」，已邀請吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超、邱宗志、東方介德等台灣籃球名將講述個人事蹟，廣受各界好評，接下來再接再厲，將由更多籃壇名人接棒登場，令球迷相當期待。

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