中職》叫「冠宇」的都很猛！ 統一「施」夯3分砲

施冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天在台南球場進行的味全龍對統一獅自辦熱身賽，獅隊施冠宇、林子豪開轟助威，最終就以11:6贏得這場龍獅大戰勝利。

此役前3局雙方未得分，4局下味全換下先發3局無失分的曹祐齊，推出左投劉家愷中繼，獅隊發動攻勢，蘇智傑挨觸身球，姚雨翔敲安形成一、二壘有人，高國慶敲出安打先馳得點，陳重廷擊出2分打點三壘安打，獅隊取得3:0領先。

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5局下獅隊攻勢再起，面對味全下勾投手陳良志，林靖凱敲安，蘇智傑獲四壞保送，姚雨翔擊出1分打點安打，胡金龍適時敲安再添1分，獅隊取得5:0領先。6局下林子豪從葉國情手中轟出右外野兩分砲，獅隊以7:0領先。

8局上獅退換上李其峰中繼，味全吹起反攻號角，王順和、曾傳昇接連敲安，劉時豪敲二壘安打帶有2分打點，陳思仲獲四壞保送形成一、二壘有人，此時獅隊由老將王鏡銘登板救火，高淮安一棒掃出三壘安打，再靠對方野手傳球失誤奔回本壘，味全一口氣進帳3分，邱辰轟出左外野陽春砲，味全以6:7落後。

8局下獅隊反攻，林岱安遭觸身，潘武雄、陳鏞基接連敲安添得1分，施冠宇掃出左外野3分砲，獅隊單局拿下4分奠定勝基，最終就以11:6擊敗味全。

前天樂天桃猿左投陳冠宇對統一獅自辦熱身賽先發5局無失分，今天施冠宇轟3分砲，名叫「冠宇」的球員本週都有好表現。

獅隊先發投手姚杰宏投3局被敲1安無失分，飆3K，古林睿煬接手投2局被敲1安無失分，雖飆2K，不過也出現3次四壞保送。

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