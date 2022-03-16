晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》叫「冠宇」的都很猛！ 統一「施」夯3分砲

2022/03/16 17:50

施冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天在台南球場進行的味全龍對統一獅自辦熱身賽，獅隊施冠宇、林子豪開轟助威，最終就以11:6贏得這場龍獅大戰勝利。

此役前3局雙方未得分，4局下味全換下先發3局無失分的曹祐齊，推出左投劉家愷中繼，獅隊發動攻勢，蘇智傑挨觸身球，姚雨翔敲安形成一、二壘有人，高國慶敲出安打先馳得點，陳重廷擊出2分打點三壘安打，獅隊取得3:0領先。

5局下獅隊攻勢再起，面對味全下勾投手陳良志，林靖凱敲安，蘇智傑獲四壞保送，姚雨翔擊出1分打點安打，胡金龍適時敲安再添1分，獅隊取得5:0領先。6局下林子豪從葉國情手中轟出右外野兩分砲，獅隊以7:0領先。

8局上獅退換上李其峰中繼，味全吹起反攻號角，王順和、曾傳昇接連敲安，劉時豪敲二壘安打帶有2分打點，陳思仲獲四壞保送形成一、二壘有人，此時獅隊由老將王鏡銘登板救火，高淮安一棒掃出三壘安打，再靠對方野手傳球失誤奔回本壘，味全一口氣進帳3分，邱辰轟出左外野陽春砲，味全以6:7落後。

8局下獅隊反攻，林岱安遭觸身，潘武雄、陳鏞基接連敲安添得1分，施冠宇掃出左外野3分砲，獅隊單局拿下4分奠定勝基，最終就以11:6擊敗味全。

前天樂天桃猿左投陳冠宇對統一獅自辦熱身賽先發5局無失分，今天施冠宇轟3分砲，名叫「冠宇」的球員本週都有好表現。

獅隊先發投手姚杰宏投3局被敲1安無失分，飆3K，古林睿煬接手投2局被敲1安無失分，雖飆2K，不過也出現3次四壞保送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。