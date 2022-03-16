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中職》球迷別擔心！ 網路賽事轉播CPBL TV有解了

2022/03/16 17:28

網路賽事轉播CPBL TV有解了。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天下午中職聯盟召開領隊會議，會長蔡其昌表示，未來所有聯盟賽事，會在兩個OTT（Over-the-top media services；過頂內容服務）平台轉播，包括Twitch和和某電信業者平台，今天領隊會議各球團都同意並支持這樣的規劃，希望能夠提升觀賽品質和方便性。

蔡其昌指出，聯盟選擇某電信業者平台合作，我們聽到球迷心聲，加上必須優化CPBL TV，過去涉及經費問題，CPBL TV也是如此，沒辦法提供球迷更便利與更好的收視感受平台，原因就是需要龐大運維費用，趁此機會一併優化，所以選擇某電信平台合作。

蔡其昌解釋，大家擔心收視轉換平台不方便之處，必須出面整合，所以與某電信業者合作，架設新的CPBL TV平台，方便、優化是主要目的，4月2日開季前就能敲定。

蔡其昌說，目前各隊選擇和Twitch合作，我們也尊重，實質內容不同，Twitch有即時文字互動，CPBL TV可以看二軍賽、明星賽、台灣大賽，也可回顧賽事，各自有其優點，讓球迷有多樣性選擇，收費方面與球團達成共識，兩邊收費接近，問題算是圓滿解決，不會讓球迷傷腦筋。

蔡其昌表示，在Twitch各隊自行經營，CPBL TV會有單隊買，也有5隊一起買，詳細的細節要與電信業者談妥收費、拆帳，再對外公告。

今年球季富邦悍將仍有轉播平台採免費收看模式，蔡其昌說，今年比較混亂，第一年嘛，原先免費的還是免費，過渡時期我們尊重，長期下來制度（收費制度）勢必得做，不然會衍生一些問題。

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