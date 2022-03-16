中職》力拚大紀錄 王鏡銘減重近10公斤

王鏡銘。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅中繼投手王鏡銘，因有感於身體靈活度變得比較緩慢，透過飲食控制，今年已成功瘦身將近10公斤，他自2010年加盟獅隊，目前個人中繼成功已累積92次，再8次就能達成「百中繼」。

王鏡銘深知自己在牛棚的角色，要與年輕投手一起競爭，經驗雖然是他最大的優勢，但去年球季結束後，他也特別注重上半身的肌力訓練，這也讓他在今年春訓期間調整到位，自辦熱身賽就能上場比賽。

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去年王鏡銘出賽29場取得7次中繼成功，他也在今年開訓典禮上許下百中繼的願望。由於統一獅牛棚不分勝利或落後組，也因為沒有固定班底出賽，要挑戰百中繼得靠天時地利人和各項因素才有機會，不過王鏡銘仍期盼有機會在今年達成此項紀錄。

王鏡銘認為與樂天雙投賴鴻誠、陳禹勳相比，他們無論在年紀或出賽數方面都佔有較大的優勢，加上能夠穩定出賽，只要健康無虞，相信他們兩人都能比他更快完成百中繼里程碑，至於自己則是隨緣，只要能為球隊做出貢獻，才是第一主要任務。

目前統一獅牛棚中，36歲的王鏡銘屬於資深一員，總教練林岳平也曾提到，不要用年紀否定任何一位選手，而是要展現自己的能力讓大家改變這個觀點，只要有能力能站在球場上，就盡情展現自己的技術為球隊貢獻。

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