NBA》恐怖勇士將迎來完全體！榜眼中鋒最快對馬刺就回歸

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)前役狂轟47分,攜手「浪花弟」K.湯普森(Klay Thompson)和復出明星前鋒D.格林(Draymond Green)打爆巫師,今灣區大軍再從發展聯盟叫回年輕潛力長人威斯曼(James Wiseman),最快在台灣時間下週一就有望看到「完全體」勇士。

威斯曼在去年4月10日對火箭的比賽當中膝蓋受傷,也提前結束他的新秀賽季,5天候他動了半月板修復手術並開始進行復健,但在去年11月他被獲准參加完整的球隊訓練後,他的傷勢又受到挫折,並在12月動了一次膝蓋關節鏡手術,導致復出時間再度延後。

而在歷經近11個月的休養,威斯曼日前先在勇士發展聯盟出賽3場,這三戰他全部以先發身份出戰,平均上場20.7分鐘,繳出場均17.3分、9.7籃板和1.67次阻攻,今也被勇士球團從發展聯盟叫回。

《Bleacher Report》記者Jason Dumas則指出,威斯曼今在勇士交手塞爾提克的比賽中就會隨隊,但並不會上場,不過勇士總管邁爾斯(Bob Myers)透露,最快在台灣時間3月21日勇士主場對上馬刺的比賽中,這位備受矚目的潛力長人就有望迎來本季首秀!

The Warriors have re-called James Wiseman from the GLeague. Bob Myers mentioned he hopes Wiseman plays possibly on Sunday against the Spurs after the team gets in a couple practices. pic.twitter.com/DbpbaTw5z5