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NBA》恐怖勇士將迎來完全體！榜眼中鋒最快對馬刺就回歸

2022/03/17 10:25

勇士潛力長人威斯曼預計在勇士對巫師一役迎來本季首秀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）前役狂轟47分，攜手「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）和復出明星前鋒D.格林（Draymond Green）打爆巫師，今灣區大軍再從發展聯盟叫回年輕潛力長人威斯曼（James Wiseman），最快在台灣時間下週一就有望看到「完全體」勇士。

威斯曼在去年4月10日對火箭的比賽當中膝蓋受傷，也提前結束他的新秀賽季，5天候他動了半月板修復手術並開始進行復健，但在去年11月他被獲准參加完整的球隊訓練後，他的傷勢又受到挫折，並在12月動了一次膝蓋關節鏡手術，導致復出時間再度延後。

而在歷經近11個月的休養，威斯曼日前先在勇士發展聯盟出賽3場，這三戰他全部以先發身份出戰，平均上場20.7分鐘，繳出場均17.3分、9.7籃板和1.67次阻攻，今也被勇士球團從發展聯盟叫回。

《Bleacher Report》記者Jason Dumas則指出，威斯曼今在勇士交手塞爾提克的比賽中就會隨隊，但並不會上場，不過勇士總管邁爾斯（Bob Myers）透露，最快在台灣時間3月21日勇士主場對上馬刺的比賽中，這位備受矚目的潛力長人就有望迎來本季首秀！

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