棒球》講美國小今年首冠到手 3年累積11冠

三年奪下十一冠，講美少棒傳奇持續上演。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是正港澎湖之光！講美國小參加今年桃城盃少年軟式棒球邀請賽，首冠到手，開啟今年的冠軍之路，也是近3年講美國小11冠，再度延續講美傳奇之旅，主戰投手歐子喬 榮獲MVP及打擊獎第三名。

縣長賴峰偉表示，講美國小在2020-2021年征戰全國，榮獲10項全國賽事冠軍，109年南投觀光盃、澎湖菊島盃、臺南君美盃、嘉義諸羅山盃及嘉義桃城盃，5座少棒冠軍，緊接著110年第13屆卦山盃全國少棒錦標賽、110君美盃全國軟式少棒邀請賽衛冕、臺南市巨人盃及彰化市長盃，嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽冠軍，今年開春強棒一擊，榮獲桃城盃冠軍。

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王長壽總教練表示，講美預賽分在「城組」，對手為金門縣中正國小及嘉義縣秀林國小，依大會賽程，講美首日即是2連戰，上午以6比1勝於金門中正，下午以14:2大比分擊敗嘉縣秀林，以分組第1名晉級決賽。8強決賽，講美對戰彰化縣南郭國小，以6:0晉級4強。4強對手為本年度多次遭遇到的台北市福林國小少棒隊，講美在歐子喬主投六局壓制之下，講美國小以1:0險勝。

冠軍賽對手為新北市金龍國小，講美國小派出先發投手陳相偉登板，主投六局無失分，送出3次三振，表現出最佳投手的風範。最終講美以2:0再次獲得桃城盃少棒賽冠軍。個人獎項MVP歐子喬 及打擊獎第三名、最佳投手陳相偉、最佳教練李奉勳。

講美國小今年首冠到手，衛冕桃城盃少棒賽冠軍。（澎湖縣政府提供）

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