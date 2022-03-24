跆拳道》遭爆料謊報場地費 跆協理事長回應了

台灣民眾黨秘書長謝立功（圖中）、中華跆協前監事趙安華（圖右）等人共同召開記者會批評「2018世界跆拳道大獎賽」活動疑點重重。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣民眾黨秘書長謝立功今爆料中華民國跆拳道協會（中華跆協）主辦的「2018世界跆拳道大獎賽」活動疑點重重，明明市府免費提供場地，竟然謊報544萬元場地費，這是桃園市長鄭文燦與中華跆協理事長張火爐私相授受；張火爐表示，這是前任理事長吳兩平任內浮報400多萬元，目前已繳回各單位，中華跆協也和吳兩平打官司追回這筆錢。

張火爐說，吳兩平涉嫌浮報金額，最後繳回體育署300餘萬元、台北市政府90餘萬元、桃園市政府27萬元，總共400多萬元由中華跆協代墊，目前中華跆協和吳兩平打官司，追討400多萬元，全案也經檢調結案。

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桃園市政府體育局長莊佳佳表示，這是許安進擔任中華跆協理事長任內，和桃園市政府協談共同主辦的比賽，市府補助900萬元，場地使用桃園體育館（巨蛋）是由市府免費提供，而在吳兩平任內核銷、舉辦，由於體育署來函稱中華跆協重複申請補助，全案也移送台北市調處調查。

謝立功是在中華跆協前監事趙安華陪同下召開記者會，2人說，2天半的賽事、選手僅240人，總花費2266萬，跆協另向體育署申請1514萬，直到體育署核銷對帳才發現跆協隱藏向參賽者收取的住宿和報名費收入511萬，總收入達2925萬，等於淨賺659萬。

謝立功也批評，桃園巨蛋使用3天的場地費竟然高達544萬，這可能是巨蛋一年的租金收入，由於市府是無償體供場地，但中華跆協卻申報544萬元，其中271萬元是使用桃園是政府補助款，究竟如何核銷，還是進入私人口袋，市府要講清楚。

趙安華說，他也5度向桃園市長信箱檢舉、甚至寄發存證信函，但市府都置若罔聞也未追繳補助，且地方政府從來沒有補助體育賽事到這麼高金額，其中必有蹊蹺，市府要說清楚、講明白。

台灣民眾黨秘書長謝立功（圖中）、中華跆協前監事趙安華（圖右）等人共同召開記者會批評「2018世界跆拳道大獎賽」活動疑點重重。（記者謝武雄攝）

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