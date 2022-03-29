中職》霸帝士致勝轟 富邦斷味全4連勝

劉基鴻轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將洋砲霸帝士開轟了，而且是1發致勝全壘打，6:5擊敗味全龍，讓味全吞下公辦熱身賽首敗，4連勝終止。

此役富邦最多曾領先5分，打完7局上半被追成5:5，7局下霸帝士挺身而出，從陳冠偉手中轟出陽春砲，就以6:5領先至終場。

請繼續往下閱讀...

王維中。（記者廖耀東攝）

味全王維中在公辦熱身賽初登板，他之前自辦熱身賽調整狀況不佳，今天仍然沒有起色，第1局就被王勝偉、霸帝士和高國輝連續安打失2分，先發3局共被擊出7支安打失5分，包括1發全壘打。

王維中被強襲球擊中。（記者廖耀東攝）

第3局王勝偉再度扮演富邦攻勢發動機，率先安打並盜上二壘，高國麟安打追加1分，范國宸再轟出2分砲，將比數拉開到5:0。王勝偉三打數二安打，兩次上壘都得分。

富邦先發投手陳鴻文上一場對中信兄弟投4局無失分，只被擊出2支安打，今天前4局也有效壓制味全攻勢，直到第5局才被劉基鴻全壘打攻下2分，陳鴻文先發4.1局被擊出6支安打。

悍將先發陳鴻文。（記者廖耀東攝）

劉基鴻轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

劉基鴻轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

富邦新洋投艾思凱控球大暴走，第7局投出3次四壞球後，暴投奉送味全1分，蔣少宏再擊出2分打點安打，將比數追平為5:5。

艾思凱中繼1.2局投出4次四壞球、1次觸身球，只被擊出1支安打就失3分，熱身賽兩次登板表現都不理想，防禦率高達20.25。

味全新洋砲鈦龍首次在熱身賽上場，2打數擊出1支內野安打。

味全新洋將鈦龍。（記者廖耀東攝）

味全新洋將鈦龍。（記者廖耀東攝）

悍將范國宸轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

悍將范國宸轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

林益全。（記者廖耀東攝）

林益全欲接住一記邊線穿越球，造成左手受傷

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法