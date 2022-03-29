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中職》桃捷挺桃猿 4月5日一起與Rakuten Girls「捷乘應猿」

2022/03/29 20:02

中華職棒新球季開打，樂天桃猿4月5日將於桃園國際棒球場主場迎戰中信兄弟，桃捷公司為樂天桃猿加油，當天也於A19棒球主題車站與Rakuten Girls舉辦「捷乘應猿」活動。（桃園大眾捷運公司提供）

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中華職棒新球季開打，樂天桃猿將於4月5日在桃園國際棒球場主場迎戰中信兄弟，永遠是樂天桃猿最熱情十號隊友的桃園大眾捷運公司，為了替樂天桃猿加油，除延續搭桃捷挺桃猿回程免費活動外，當天下午也將於A19桃園體育園區站舉辦「捷乘應猿─樂天女孩賓果連線大挑戰」，廣邀球迷一起到A19棒球主題車站拍照打卡玩遊戲，現場名額有限勿錯過。

桃捷公司表示，4月5日當天下午3點至3點30分搭桃捷到A19站，除了可與穿著桃捷站務員制服的樂天女孩兌換「回程免費搭乘憑證」，一同進行「棒球九宮格」賓果連線大挑戰互動遊戲，參加者不僅能領到桃捷精美禮物，還能與樂天女孩合照；球季期間，所有「主場賽事」舉辦當天皆可憑「當日球賽票根」與「回程免費搭乘憑證」可享從A19站回程免費搭乘一次的好康優惠，讓10號隊友們享受主場賽事之餘，更能輕鬆往返目的地。。

桃捷公司說，桃園捷運攜手Rakuten集團推出行銷活動、聯名商品、彩繪列車等多項特別企劃，滿足10號球迷們的棒球魂，今年繼續推出廣受好評的「捷乘應猿」專案，機場捷運A19桃園體育園區站，為全台灣第一座棒球主題車站，搭乘機捷看棒球減少尋找停車位的不便及塞車之苦，也是最快速、便捷的交通工具。

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