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T1》台啤英熊週六閉門戰 特攻動物園主場拚止敗

2022/04/08 14:36

特攻「黑豹」阿巴西（左）正值齋戒月。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕T1週六雙北賽事，台灣啤酒英熊配合北市大天母校區防疫規定，主場再度閉門戰，爭取隊史新高5連勝；新北中信特攻家中推出「特攻動物園」主題活動，希望熱情球迷到場助威，一舉擺脫洋將傷兵困境，終止連敗低潮。

週六下午3點半，桃園雲豹踢館中信特攻，由於「馴獸師」張智峰上週日右手掌骨骨折，球季提前報銷，雲豹只能寄望陣中小將挺身而出，鄭瑋、羅振峰、盧捷閔等勢必得背負攻守重任。反觀特攻近期洋將遭遇傷兵潮襲擊，厄力（Cleanthony Early）、艾斯（Aaron Epps）都相繼高掛免戰牌，球隊陷入3連敗，面對輸球與傷兵雙重壓力，特攻後衛群必須趕緊跳出來，帶隊打出更快、更準球風，才有機會奏捷。特攻「黑豹」阿巴西因為信仰正值齋戒月，日出至日落期間無法進食和喝水，體能陷入撞牆期，能否適應調整，恢復往日勁爆身手？將是特攻搶勝關鍵。

傍晚5點半台中葳格太陽挑戰台啤英熊，也是兩隊首季例行賽最終交手，英熊雖坐擁對戰3勝優勢，排名卻仍落後太陽，以1.5場勝差暫居第3，雙雄有機會在季後賽首輪提前碰頭，此役形成前哨戰。英熊在註冊大限前把周資華交易至太陽，換取今年、明年第二輪選秀權，這是他首次回到英熊主場，面對前東家及熟悉老戰友，華哥能否發揮出防守大鎖威力？備受球迷矚目。　

周資華（左）被交易到太陽後，首次回到英熊主場。（T1聯盟提供）

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