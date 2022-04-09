T1》閉門激戰！台啤英熊延長賽靠德古拉1.2秒兩罰 戲劇性奪勝

台啤英熊延長賽靠德古拉1.2秒兩罰，戲劇性擊敗台中太陽。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台啤英熊、台中太陽今天在天母體育館「閉門打」，兩軍廝殺至延長賽，英熊在最後關頭眼見快要輸球，想不到德古拉把握兩罰機會，最終就以119：118氣走太陽，進帳4連勝。

英熊前三節打完還領先，但太陽靠著塔克、桑尼兩位洋將聯手追分，並在最後讀秒階段逼得英熊「馬爾他巨獸」德古拉發生失誤，讓塔克把握住機會，於6.9秒飆進追平三分彈，而蔣淯安最後一擊又在籃框上轉了一圈彈出，兩軍只能延長賽分勝負。

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台啤英熊士東。（T1聯盟提供）

英熊延長賽一度取得3分領先，而太陽靠何喬登先追回2分，且英熊士東下波進攻執行不合理的投籃沒進，又留給太陽一線生機，桑尼3.4秒關鍵補籃，只是最後還是賠上犯規，讓德古拉兩罰俱中，戲劇性贏球。

德古拉31分、17籃板，士東35分、17籃板，蔣淯安14分、12助攻及8籃板，亞洲外援林泰樂17分進帳。

塔克在賽前平均貢獻17.5分、6.9籃板及5助攻，這場成為球隊的追分要角，全場轟38分，其中第四節拿20分，最強洋將桑尼有29分、12籃板，射手何喬登20分進帳，想不到最後敗在關鍵時刻漏了德古拉，無緣在客場搶下5連勝。

台中太陽洋將塔克。（T1聯盟提供）

台中太陽洋將桑尼。（T1聯盟提供）

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