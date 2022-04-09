T1》檢察官開球 特攻、雲豹簽署「反賭、反毒、反暴力」宣言

T1聯盟，新北特攻對桃園雲豹，得分139分破聯盟紀錄。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣運彩xT1聯盟日前首開先例延攬檢察官蔡麗清擔任聯盟常駐「法治教育顧問」，為了宣誓杜絕任何不法情事的決心，今天新北中信特攻主場迎戰桃園雲豹之戰，特攻不僅邀請蔡麗清擔任開球嘉賓，參賽兩隊更在蔡麗清見證下簽署「反賭、反毒、反暴力」宣言。

聯盟會長錢薇娟表示：「以前的職棒是一個很好的經驗和借鏡，台灣不論任何體育項目是禁不起再一次的傷害，希望大家一起努力，讓未來運動發展越來越健康！球隊主動自律只是第一步，未來聯盟會與法務部更緊密合作，一起推動法治宣導，打造一個乾淨的籃球環境！

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特攻與雲豹今日率先簽署「反賭、反毒、反暴力」宣言，明日台灣啤酒英熊主場迎戰臺南台鋼獵鷹，蔡麗清也將到場，見證兩隊簽署宣言，另臺中葳格太陽及高雄全家海神也會盡快安排簽署宣言儀式，由聯盟帶頭率領6支球團一同推動健全職籃環境，讓球員能夠不受外界干擾，專注比賽。

球隊自律自清僅是開端，聯盟本週三也參加由法務部舉辦的「檢察機關與職業籃球聯盟防賭機制諮詢會議」，計畫與法務部展開密切合作，各球團都將與主場所在地的地方檢察署保持聯繫，本季例行賽結束後聯盟也將和法務部一同舉辦法治宣導講習，幫助球員建立正確法治觀念，並在季後賽起委請檢察官不定期到場監賽，避免出現任何不法情事。

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