台東今增5確診皆與進香團關連 縣府宣布停辦縣運田徑賽

台東縣府兩官員確診，防疫人員加強清消。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東今天新增5名確診者，都和成功進香團有關連，其中兩名是縣府官員，另外兩名是進香團團員，另一人是進香團案團員接觸者。縣府已啟動分流辦公及相關防疫措施，同時宣布取消本月底的全縣運動會田徑賽。

縣府秘書長盧協昌表示，昨晚獲知有同仁確診後，縣府立即於今天早上上班前請環保局消毒大隊進行縣府周邊及環境清消作業，受到疫情影響，縣府目前有23位同仁與確診者有相關密切接觸而被列為居家隔離，有2人篩檢後確診，其餘居隔的主管採檢皆為陰性。

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饒慶鈴縣長表示，去年縣府已多次執行居家辦公，目前各局處業務推行並不受影響，秘書長上午也與各單位進行防疫視訊會議，相關的防疫作為可能會對洽公民眾產生不便，敬請民眾見諒。

另外，因國內近日疫情逐漸升溫，教育處今天宣布，原定4月30日及5月1日一連兩天在縣立體育場舉行的111年全縣運動會田徑比賽，考量參賽國小學童因未施打疫苗，且賽事競賽期間無法全程配戴口罩及保持適當距離，且此次賽事亦無涉及全國賽事選手資格選拔，最後決議停辦。

教育處表示，從4月13日起至5月13日止，台東縣國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

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