北市青年搏擊錦標賽循防疫指引 新莊泰拳獲總冠軍

北市青年搏擊錦標賽畫面（圖:台北市武術散打搏擊協會）（記者郭安家攝）

〔記者郭安家／台北報導〕2022年全國青年盃散打搏擊錦標賽落幕，團體總冠軍是新莊泰拳運動武館，其選手也包羅多個獎項。台北市武術散打搏擊協會表示，活動遵循防疫指引，工作人員均打第三劑疫苗，與會選手及教練、親友團需遵守防疫規範，而活動也結合防疫、運動、公益，感謝與會藝人奉獻愛心。

台北市武術散打搏擊協會邀請藝人海倫清桃及緋聞對象陌生系統開發董事長黃景裕、導演王毓雅、AKB48 TEAM TP高云珏、翁彤薰，網紅二星兄弟、中興獅子會等嘉賓，擔任大會榮譽顧問，並協助發放由「喜憨兒基金會」憨兒夥伴親手製作愛心餐盒贈予與會人員。

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北市青年搏擊錦標賽畫面（圖:台北市武術散打搏擊協會）（記者郭安家攝）

王毓雅說，工作行程滿檔，但對於參與公益關懷活動，無論如何更要撥出時間親自前來，希望可以傳播正面能量和溫暖，並且力行公益，現場體育賽事結合愛心活動熱鬧且溫馨。

北市武術散打搏擊協會理事長蔡豐穗表示，他發願每場比賽都必須支持一個公益活動，希望體育活動也能結合正向力量，並傳播出去讓更多人參與公益，以不負栽培他的人、以不負支持他的人，他一定會認真確實的去執行。

各量級冠軍（第一名）得主：成年女子組52KG劉心荷（泰拳武館）、成年女子組56KG林昀（泰拳武館）、成年女子組60KG王文昱（OECD合發格鬥）、成年女子組60+KG葉姿吟（泰拳武館）。國小男子組26KG胡鈞泰（台東關山訓練站）、國小男子組35KG方翔恩（協和拳館）。

高中男子組60KG楊敦尚（振武堂）、高中男子組65KG吳宇宸（拳世界）、高中男子組65+KG林信仲（振武堂）。成年男子組56KG謝俊耀（合發格鬥館）、成年男子組60KG林謙（振武堂）、成年男子組65KG陳宇翔（振武堂）、成年男子組70KG吳奕淳（泰拳武館）、成年男子組75KG呂文生（泰拳武館）、成年男子組80+KG沈福強（骨氣泰拳工作室）、壯年男子組70+KG楊哲鈞（台灣養正館武道）。

打靶王：成年女子第一組冠軍黃郁文（泰拳武館）、成年女子第二組冠軍黃竫玟（泰拳武館）、壯年女子組冠軍林香君（泰拳武館）。國小男子第一組冠軍莊珩（泰拳武館）、國小男子第二組冠軍胡鈞泰（台東關山訓練站）、國小男子第三組冠軍翁晟勛（協和拳館）。成年男子第一組冠軍莊博勝（向陽搏擊訓練站）、成年男子第二組冠軍李建宏（泰拳武館）、壯年男子組冠軍李芳基（泰拳武館）。

北市青年搏擊錦標賽畫面（圖:台北市武術散打搏擊協會）（記者郭安家攝）

北市青年搏擊錦標賽畫面（圖:台北市武術散打搏擊協會）（記者郭安家攝）

團體總冠軍是新莊泰拳運動武館、亞軍協和拳館、季軍振武堂，最佳教練獎為泰拳武館陳柏仲、最佳美技獎泰拳武館吳奕淳、最佳敢鬥獎協和拳館蘇川凱、最佳新人獎振武堂林信仲。

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