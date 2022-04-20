MLB》怎麼了？洋基92億王牌投不滿2局5BB退場 寫生涯最慘紀錄

柯爾1.2局退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今踢館老虎主場，推出王牌柯爾（Gerrit Cole）掛帥，不料這位2019年底與條紋軍簽下9年3.24億美元合約的強投，今控球出現狀況，1.2局投出5次保送後就退場。

柯爾今首局僅有1次保送，且三個出局數都以三振拿下，第2局先被卡布雷拉（Miguel Cabrera）敲安，接著在一出局後連投3個保送，讓老虎不費吹灰之力擠回1分。

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滿壘時葛洛斯曼（Robbie Grossman）敲出高飛犧牲打，讓柯爾再失分，接著他面對米德斯（Austin Meadows）又投出保送，洋基教練團決定換上史密特（Clarke Schmidt），他也用三振化解隊友留下來的危機。

總計今柯爾僅投1.2局用了68球其中37球為好球，一共投出5次保送、3次三振，挨1安失2分，防禦率6.35，根據數據專家夏普（Katie Sharp）在推特指出，這是柯爾生涯第一次在滿壘時投出保送、單季前三戰防禦率6.35是生涯最差成績，另外他也成為洋基自啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來第一位使用68球還未能完成兩局投球的先發投手。

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