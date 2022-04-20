晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》怎麼了？洋基92億王牌投不滿2局5BB退場 寫生涯最慘紀錄

2022/04/20 09:32

柯爾1.2局退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今踢館老虎主場，推出王牌柯爾（Gerrit Cole）掛帥，不料這位2019年底與條紋軍簽下9年3.24億美元合約的強投，今控球出現狀況，1.2局投出5次保送後就退場。

柯爾今首局僅有1次保送，且三個出局數都以三振拿下，第2局先被卡布雷拉（Miguel Cabrera）敲安，接著在一出局後連投3個保送，讓老虎不費吹灰之力擠回1分。

滿壘時葛洛斯曼（Robbie Grossman）敲出高飛犧牲打，讓柯爾再失分，接著他面對米德斯（Austin Meadows）又投出保送，洋基教練團決定換上史密特（Clarke Schmidt），他也用三振化解隊友留下來的危機。

總計今柯爾僅投1.2局用了68球其中37球為好球，一共投出5次保送、3次三振，挨1安失2分，防禦率6.35，根據數據專家夏普（Katie Sharp）在推特指出，這是柯爾生涯第一次在滿壘時投出保送、單季前三戰防禦率6.35是生涯最差成績，另外他也成為洋基自啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來第一位使用68球還未能完成兩局投球的先發投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。