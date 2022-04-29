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MLB》凌晨打電動接到總管電話 阿庫尼亞復出首戰跑出雙盜（影音）

2022/04/29 12:11

阿庫尼亞傷癒復出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場迎戰小熊，迎來強打阿庫尼亞 （Ronald Acuña Jr.）回歸，他除首安出爐還上演2盜，證明傷勢無礙，強勢回歸，衛冕軍終場也以5：1拿下勝利。

阿庫尼亞去年7月在比賽中不幸遭遇前十字韌帶（ACL）斷裂，整季報銷，相隔10個月正式重返打線，今擔任開路先鋒中外野手，前兩打席都繳白卷，5局第三次上場打擊靠野手選擇上壘，隨後勇士發動雙盜壘，他在隊友史萬森（Dansby Swanson）盜上三壘的同時成功盜上二壘。

7局兩出局史萬森敲安後，阿庫尼亞再補上右外野方向平飛安打，隨後第二度盜壘成功；8局最後一個打席吞K，總計今5打數1安2K、賽季打擊率2成。

阿庫尼亞今賽前受訪時表示，自己是在凌晨一點接到總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）電話，當時自己還在打線上遊戲《決勝時刻》，「他問我『明天的比賽準備好了沒』我以為是說3A的比賽，因此跟他說準備好了。」

電話那頭的安索波洛斯連忙澄清：「不，不，我是問你明天準備好在『這裡』打球了嗎？」這才終於意識到總管這通電話是為通知他回到大聯盟的阿庫尼亞，後來表示，當下的興奮程度好像當年第一次剛從小聯盟被叫上來一樣。

不過阿庫尼亞雖正式脫離傷兵名單，勇士目前預計仍會限制他的上場時間，明天作客遊騎兵首戰，這位明星外野手應該就會從板凳出發，而國聯今年採用指定打擊制也讓衛冕軍能有更靈活的調度，總教練史尼克（Brian Snitker）表示，阿庫尼亞預計會在7月才會正式以全職身分鎮守右外野。

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