MLB》凌晨打電動接到總管電話 阿庫尼亞復出首戰跑出雙盜（影音）

阿庫尼亞傷癒復出。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今在主場迎戰小熊,迎來強打阿庫尼亞 (Ronald Acuña Jr.)回歸,他除首安出爐還上演2盜,證明傷勢無礙,強勢回歸,衛冕軍終場也以5:1拿下勝利。

阿庫尼亞去年7月在比賽中不幸遭遇前十字韌帶(ACL)斷裂,整季報銷,相隔10個月正式重返打線,今擔任開路先鋒中外野手,前兩打席都繳白卷,5局第三次上場打擊靠野手選擇上壘,隨後勇士發動雙盜壘,他在隊友史萬森(Dansby Swanson)盜上三壘的同時成功盜上二壘。

請繼續往下閱讀...

7局兩出局史萬森敲安後,阿庫尼亞再補上右外野方向平飛安打,隨後第二度盜壘成功;8局最後一個打席吞K,總計今5打數1安2K、賽季打擊率2成。

阿庫尼亞今賽前受訪時表示,自己是在凌晨一點接到總管安索波洛斯(Alex Anthopoulos)電話,當時自己還在打線上遊戲《決勝時刻》,「他問我『明天的比賽準備好了沒』我以為是說3A的比賽,因此跟他說準備好了。」

電話那頭的安索波洛斯連忙澄清:「不,不,我是問你明天準備好在『這裡』打球了嗎?」這才終於意識到總管這通電話是為通知他回到大聯盟的阿庫尼亞,後來表示,當下的興奮程度好像當年第一次剛從小聯盟被叫上來一樣。

不過阿庫尼亞雖正式脫離傷兵名單,勇士目前預計仍會限制他的上場時間,明天作客遊騎兵首戰,這位明星外野手應該就會從板凳出發,而國聯今年採用指定打擊制也讓衛冕軍能有更靈活的調度,總教練史尼克(Brian Snitker)表示,阿庫尼亞預計會在7月才會正式以全職身分鎮守右外野。

