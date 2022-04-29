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MLB》夯清壘長打上演3安猛打賞！金河成透露適應美職關鍵（影音）

2022/04/29 09:45

金河成。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士韓籍強打金河成近期手感火燙，今在面對紅人的賽事繳出3安猛打賞，包括6局的清壘長打，助隊以7：5拿下勝利。

教士游擊重砲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）季前因手腕傷勢進入60天傷兵名單，替補的金河成與大物阿布拉姆斯（CJ Abrams）開季後都沒能適時補上火力空缺，教士游擊手的打擊率今在賽前僅1成62，全聯盟倒數第5。

不過金河成近期手感有升溫趨勢，對紅人三連戰首戰先發敲出本季第2轟，今第3戰他改守三壘、成為致勝功臣，在6局2：2平手之下，敲出中外野方向的清壘長打。第8局一上來又敲出左外野方向深遠安打，差一點就形成全壘打，擔任第9棒的他今4打數3安、3打點，打擊率升至2成50。

金河成今賽後對於8局沒飛過牆的小白球打趣表示，「我真的好想要球飛出去，我會多吃一點、多做一點重訓。」

進入旅美第二年，金河成坦言已經更加適應環境，也感謝隊友的幫忙，「隊友對我而言真的很重要，一開始覺得來美國可能會有一點孤單，但多虧有了他們，我不會這麼想了。」

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