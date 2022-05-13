湯優盃》奧原希望爆冷不敵金佳恩 南韓直落三解決日本闖冠軍戰

奧原希望。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽4強戰今天登場，日本隊在連輸兩點後，第3點由世界排名第6的奧原希望迎戰排名19的金佳恩，兩人鏖戰3局後，金佳恩以21：12、11：21、21：16獲勝，助南韓以直落三收下勝利，相隔6年後再度闖進優盃冠軍戰，接下來將和中國爭冠。

6度在優霸盃封后的日本隊，今在4強戰碰上南韓，把關第一女單的山口茜以21：15、18：21、18：21不敵安洗瑩。第2點由世界排名第7的松山奈未／志田千陽，碰上排名第2的李紹希／申昇瓚，日本組合苦戰兩局後以16：21、17：21落敗。

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連吞兩敗後，日本隊由奧原希望把關第3點，迎戰24歲的金佳恩，盼能力挽狂瀾。奧原在第1局以12：21落敗，處於落後狀態的她，在第2局戰成6：6平手後，成功掌握節奏，一路壓著金佳恩打，並在該局尾聲拉出一波7：0攻勢，以21：11扳回一城。

金佳恩。（法新社）

決勝局，金佳恩上演逆轉秀，她開局一度難以抵擋奧原希望的攻勢，以4：11落後，但在後段驚奇地連拿8分，一舉超前也打出信心，最終以21：16獲勝，順利幫南韓隊關門。

這是南韓繼2016年後，再度闖進優霸盃決賽，她們隊史曾在2010年拿過一座冠軍，另有7次屈居亞軍。中國隊稍早在4強戰以直落三擊敗泰國，搶下冠軍戰門票。

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