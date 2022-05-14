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湯優盃》重返傷心地有感而發 陳雨菲：再黑暗也要尋找自己的光

2022/05/14 09:34

陳雨菲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽今將進行決戰，南韓將挑戰睽違12年的冠軍、中國隊則要力拚隊史第16冠。

昨以3：0擊敗日本的南韓隊，上次在優霸盃稱后已經是2010年，當時他們以3：1擊敗中國收下首冠，接下來2012、16兩度闖進決賽都栽在中國拍下。

挑戰2連霸的中國隊昨淘汰地主泰國，成功報了2018年一箭之仇，4年前同樣在曼谷，中國隊意外在準決賽不敵泰國，該次的「曼谷慘案」讓中國隊不敢掉以輕心，女單一姐陳雨菲昨在贏球後受訪還表示，「如果不是那次的比賽，就沒有現在的我。」

聲稱回到該座場館、情緒都湧上來的陳雨菲，賽後還睽違多時在微博發文表示，「四年了在我最低谷的情況下迎來了這屆一模一樣的尤伯杯（優霸盃），這半年發生了很多經歷了很多，身體和訓練始終難以步入正軌，感覺自己身處黑暗，找不到出路，我也一直不停告訴自己，再堅持一下再勇敢一點或許就能看到光亮了。終於，今天我看到了一點點光，最後一戰，再黑暗我也要去尋找自己的光。」

世界第3的陳雨菲今有望在女單第一點再次與世界的4南韓好手安洗瑩進行「頂尖對決」，兩人生涯交手過6次，陳雨菲6戰全勝。

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