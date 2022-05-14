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湯優盃》爆冷力退奧原希望超激動！ 金佳恩：他犯一大堆失誤

2022/05/14 06:55

金佳恩（左）擊敗奧原希望後情緒激動。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽4強戰，南韓在連拿2點後，由世界排名19的金佳恩擔任第3點，爆冷擊敗世界排名第6的奧原希望，賽後金佳恩在接受訪問時坦言，奧原犯了一堆失誤。

南韓第1點由安洗瑩鏖戰三局力退球后山口茜，第2點世界排名靠前的排名第2的李紹希／申昇瓚也順利擊退松山奈未／志田千陽組合取得聽牌優勢，最終金佳恩順利以下剋上，以21：12、11：21、21：16幫助南韓晉級。

驚喜擊敗強敵奧原希望的金佳恩說道：「我一開始很冷靜，因為我們是領先的，但在第二局後有點失去信心。感謝隊友的鼓勵讓我能夠找回狀態。」、「同時，奧原犯了一大堆失誤，因為他們做為奪冠熱門有很大的壓力，這對我們來說是有利的。」

申昇瓚賽後也談起日本隊的狀況：「他們一開始看起來還沒進入狀況，所以我們能夠照著自己的腳步，控制好擊球。」李紹希補充：「安（洗瑩）的勝利讓他們感到緊張。小妹給了我們好的基礎，所以我們必須也要贏。」

李紹希（右）/申昇瓚拿下第2點雙打勝利。（資料照）

南韓在擊敗日本後，終止了自2018至2021在優霸盃對日本的連敗，若他們能夠在今天的冠軍賽擊敗中國，將能夠自2010年擊敗中國後，奪下南韓在優霸盃史上的第二冠，兩國上次交手是在2016年的崑山，當時中國以3：1擊敗南韓。

安洗瑩力退球后山口茜，幫助南韓氣勢大振。（資料照）

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