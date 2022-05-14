優霸盃》陳雨菲第3局傷停後大逆轉 吃定安洗瀅拿對戰7連勝

陳雨菲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽今將進行決賽，東京奧運女單金牌陳雨菲第3局一度因右腳不適申請傷停，但在鏖戰1小時31分鐘後，以17：21、21：15、22：20逆轉南韓一姊安洗瀅，助尋求衛冕的中國率先搶下第一點。

世界排名第3的安洗瀅在本屆優霸盃小組預賽連續擊敗加拿大李文珊、印度辛度，昨天4強再以2：1力退世界球后山口茜，領軍擊敗日本，挺進總決賽，挑戰在2010年後再次登頂。

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不過想扳倒隊史擁有15冠的衛冕軍中國並不容易，擔任第一點女單的安洗瀅碰到天敵陳雨菲，她在過去6度碰頭一勝難求，今天小安開局就陷入4：11落後，但技術暫停後靠著表現回溫扳回劣勢，先以16：16逼平後，再以一波5：1攻勢漂亮收尾。

安洗瀅次局開場還能延續氣勢取得領先，但比賽中段陷入亂流遭扳平，最後追到15：16時一分未得，被陳雨菲連拿5分扳回一城。

比賽進入決勝局，安洗瀅在4：4平手後就一路取得領先，陳雨菲因右腳不適申請傷停，她也從最多7分落後急起直追，最後20平後連拿2分，戲劇性逆轉奪勝，幫助中國先搶下第1點。

南韓第2點女雙派出李紹希／申昇瓚出戰陳清晨／賈一凡，第3點女單由金佳恩對上何冰嬌，第4點女雙金慧貞／孔熙容出戰李汶妹／黃東萍，第5點為申玉靜交手王祉怡。

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